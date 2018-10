Der Schweizer Beach-Soccer-Nationaltrainer Angelo Schirinzi wurde zum besten Trainer des Jahres 2018 nominiert. Der Aargauer Schirinzi wurde heuer mit BSC Kristall St. Petersburg russischer Meister, Cupsieger und Supercup-Sieger, gewann den Intercup in Russland und den Nazare-Cup in Portugal.

Zudem führte er die Schweizer Nationalmannschaft in einer hochkarätigen Qualifikationsrunde in Sardinien an die «European Games», die europäischen olympischen Spiele, die 2019 in Minsk stattfinden. Nominiert für die Wahl zum «Best Coach» wurden auch die Trainer Gilberto Da Costa (Brasilien) und der Spanier Joaquin Alonso.