Raphaël Nuzzolo

Er traf fast, wie er wollte. Doch dann, als er Neuchâtel Xamax in der vergangenen Saison mit 26 Toren in die Super League geballert hatte und ihm zum letzten Mal auf die Schultern geklopft worden war, dachten die meisten, das sei es für Nuzzolo nun wohl gewesen, das mit dem Toreschiessen.

Während der Berner deutlich mehr Tore schoss, als er Assistpunkte sammelte, war Nuzzolo in Abschluss und Vorbereitung gleich stark. Dass er auch jetzt, wo er in ein paar Wochen 36 Jahre alt wird, noch so auftrumpfen kann, hängt damit zusammen, dass er in seiner langen Laufbahn nur ganz selten verletzt war und er nicht mal weiss, wie sich eine Muskelverletzung anfühlt.

Ganz entscheidend aber war, dass Trainer Michel Decastel den ewigen Flügelspieler Nuzzolo zu einem Stürmer umfunktioniert hatte. Er ist immer noch schnell und dank seiner Erfahrung bleibt er vor dem Tor meist kaltblütig. Das Toreschiessen macht ihm so viel Spass, dass er sich bereits entschieden hat, eine nächste Saison an seine lange Laufbahn anzuhängen.

Längst ist Nuzzolo in Neuenburg eine Identifikationsfigur . «Der Kunstrasen ist auf mich als eher kleinen Spieler wie zugeschnitten. Ich spiele viel lieber auf Kunst- als auf Naturrasen», sagt Nuzzolo. Eine Ausnahmefigur eben auch in dieser Beziehung.

Kemal Ademi