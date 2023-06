Badminton Ein neues Kapitel für die Aargauerin Ronja Stern: «Jetzt werde ich mich auf meinen akademischen Weg konzentrieren» Nach vielen Verletzungen beendet die beste Aargauer Badmintonspielerin ihre internationale Karriere. Die Remetschwilerin Ronja Stern wird sich nun ihrem Informatik-Studium widmen.

Tritt im Alter von 25 Jahren zurück: Ronja Stern (l.). ZVG

Es gibt Nachnamen, die eignen sich besonders für Wortspiele. Und werden natürlich medial dementsprechend genützt: «Stern mt doppeltem Goldschweif» hiess es beispielsweise im Februar 2022 in einem Aargauer Medium. Ronja Stern hatte gerade bei der Elite-SM zweimal Gold gewonnen, im Einzel und im Mixed mit Nicolas A. Müller.

Die beiden Titel auf dem Mutschellen waren einer der letzten Höhepunkte, den jüngsten grossen Auftritt hatte sie diesen März in Basel. Am Swiss Open trat sie im Mixed mit Müller an. Wenige Monate später sagt die Remetschwilerin: «Jetzt werde ich mich auf meinen akademischen Weg konzentrieren.» Als Dernière wird sie im Sommer noch mit dem Team die Universiade bestreiten.

Die letzten 20 Jahre drehte sich bei ihr sehr vieles um Racket und Shuttle. Schon mit 5 kam sie zum Badminton. Dies, weil der sportbegeisterte Vater Olaf unter anderem auch Badminton spielte. Klein-Ronja und der zwei Jahre ältere Bruder Timm wollten beaufsichtigt werden und so verbrachten beide viel Zeit in Badminton-Hallen.

In der WG nahm sie Schraubenzieher und Bohrmaschine hervor

Bald hiess das jüngste Clubmitglied in Fislisbach Ronja Stern. Und dass das Mädchen talentiert war, wurde rasch ersichtlich. Vom Club gings in Regionalkader, dann ins Talentteam, bald stand sie in der Junioren-Nati. Mit 11. Es sei eine natürliche Entwicklung gewesen: «Ich habe Schritt für Schritt gemacht.»

Nach der Matura folgten der Wechsel ins Nationale Leistungszentrum in Herrenschwanden und der Umzug nach Bern. Die Freunde waren plötzlich weit weg, die Familie auch, aber Ronja Stern hatte kaum Anpassungsschwierigkeiten: «Man muss sehr viel Eigenverantwortung übernehmen, am Anfang ist es schon viel. Ich fand es aber cool.» Erleichtert wurde der Umzug durch das Einziehen in eine WG.

Seit fünf Jahren wohnt sie nun mit ihrem Aargauer Natikollege Tobias Künzi und Aline Seitz zusammen, der Velofahrerin aus Buchs AG, die sie aus der Kantizeit kennt. Später kam noch Lea Kündgen dazu, eine Medizinstudentin aus Brandenburg. In der Wohnung bewies Ronja Stern ihre praktische Veranlagung. Sie lacht: «Ich nahm jeweils den Schraubenzieher und die Bohrmaschine hervor, auch, weil das sonst niemand machte.»

Eine Fussverletzung als unerwünschter Begleiter

Am Anfang läuft es auch sportlich. Bei der Junioren-EM und am Canada Open erreicht sie jeweils die Viertelfinals, auch später folgen noch einige gute Resultate. Das Fernziel Olympische Spiele ist ambitiös, aber realistisch. Aber: «Ich schaffte es wegen Verletzungen nie, eine ganze Saison durchzuspielen.» Besonders eine Blessur am Fuss war in den letzten fünf, sechs Jahren stetiger und unerwünschter Begleiter.

In diesen Phasen hilft es Ronja Stern, dass sie wie der Rest ihrer Familie nicht monothematisch unterwegs ist. Sie kann zwischenzeitlich dem Informatikstudium Priorität schenken und Vorlesungen besuchen, auf die sie sonst hätte verzichten müssen.

Mit der Zeit reifte dann die Erkenntnis, dass sie nicht mehr im Spitzensport zuhause ist, sondern den Sport mehr aus Leidenschaft und als Hobby macht. «Zuerst musste ich akzeptieren, dass dies auch okay ist», blickt sie zurück. Nach einer erneuten Verletzung 2022 war klar, dass ihr Weg in Richtung Studium führt.

Die Liebe zum Badminton wird sie nicht verlieren

Im Sommer steht der nächste Umzug an: Ronja Stern nimmt in Kopenhagen den Masterabschluss ins Visier. Loslassen wird sie das Badminton aber nicht: «Dafür habe ich es viel zu gerne.» Sie plant, auch nächste Saison in der Nationalliga A für das Team Argovia anzutreten und hat auch schon J+S-Kurse absolviert, um den Nachwuchs zu schulen.