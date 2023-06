«P-26» / Spezialdienst Er führte jahrelang ein Doppelleben: Mein Grossvater, der Geheimdienstler

Mein Grossvater Heinrich Amstutz leitete den Spezialdienst, eine geheime Widerstandsorganisation, die später zur «P-26» wurde. Wer war er und was hat ihn angetrieben? Eine Spurensuche in der Familiengeschichte und in den erstmals veröffentlichten Tagebüchern.