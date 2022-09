AZ Goldlauf Nach zwei Pandemie-Absagen feierte der Herbstlauf Muri die Rückkehr mit zwei Jubiläen – und stolzen Siegern Endlich konnte beim Herbstlauf gefeiert werden - mit einem doppelten Jubiläum: 20. Herbstlauf Muri und 10. Murianer Waffenlauf. Und das bei idealen Bedingungen. Mit knapp 500 Klassierten resultierte ein Teilnehmerzuspruch im Rahmen von 2019. Und bemerkenswert: Darunter befanden sich 200 Waffenläufer und Waffenläuferinnen.

Achtung, fertig los!: Der Start der Hauptkategorie über 10 Kilometer. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Tagessiegerin und der Tagessieger des Hauptlaufes trugen bei zumindest bei Insidern bekannte Namen: Phil Besson und Myriam Abächerli, er aus Thalwil, sie aus Rotkreuz. Er, der 28-Jährige aus der Zürichsee-Gemeinde Thalwil, ist drauf und dran, sich im Aargau einen Namen zu machen. Bereits beim Staufberglauf im August landete er den Tagessieg. Er fasste zusammen: «Ich legte mir dieselbe Taktik zurecht, und sie ging erneut auf» – zumindest auf den ersten Blick.

Mit einem Vorsprung von 2:02 Minuten auf den zweitplatzierten Pekka Roppo (D) gab’s bald keine Zweifel mehr am Ausgang. Seine «Pace» aber vermochte er nicht ganz durchzuziehen. Auf den letzten Kilometer liess er etwas nach und verpasste darum mit seinen 33:39 Minuten das Zeit-Ziel von weniger als 33 Minuten. Erklärt sah er dies auch in der «schönen Strecke». Der Naturbelag forderte. «Auf einer reinen Asphaltstrecke hätte es wohl geklappt.» Zum Vergleich: Zum Streckenrekord von Clint Perret (Aus) fehlten ihm gut zwei Minuten.

Abächerli doppelt nach

Gar gut drei waren es bei Frauensiegerin Myriam Abächerli (auf den Streckenrekord von Daniela Gassmann). Die Zugerin aus Rotkreuz freute sich dennoch doppelt. Sie reüssierte zeitlich (39:15 Minuten/unter 40) wie rangmässig. Wobei, Letzteres deutete sich lange kaum an. «Mir lief’s anfänglich nicht besonders gut, und Linda lief vor mir voller Energie», sagte sie. Von Linda Muther sprach sie. Die Solothurnerin gab von Beginn an den Takt an. Doch auf dem letzten Streckenviertel erkannte Abächerli bei ihrer Widersacherin «ein gewisses Nachlassen». Für eine Zusatzmotivation sorgte der Hunger, den Herbstlauf-Triumph von 2019 (damals noch unter dem Ledigennamen Keiser) zu wiederholen. Und sie «packte die Chance». Mit einem Vorsprung von 13 Sekunden lief sie ins Ziel.

Thurgauer souveräner Waffenlaufsieger

Und ein prominenter Name setzte sich im Waffenlauf durch: Marc Rodel, der Dominator der Waffenlauf-Meisterschaft. Der 41-Jährige aus Ettenhausen bliebt auf den 14,9 km als Einziger unter einer Stunde: 59:47 Minuten. «Mir lief es von A bis Z ausgezeichnet und ich lag auch vom Anfang bis am Schluss vorne», sagte er. Eine Vorsprung von gut zwei Minuten lief auch er heraus – auf seinen Thurgauer Kollegen Marco de Martin. Da zeigte sich, dass auch in den Herbstrennen mit ihm zu rechnen ist. Allein auf den Waffenlauf setzt er indes nicht. Bereits am nächsten Samstag bestreitet er den Jungfrau-Marathon.