AZ-Goldläufe Mehr als ein Lauf: Das ist das Erfolgsgeheimnis des Hallwilerseelaufs Was als kleiner Event der Mehrkampfgruppe Homberg mit etwas mehr als 400 Läuferinnen und Läufern begann, ist heute die mit Abstand grösste Laufsport-Veranstaltung des Kantons Aargau. Was steckt hinter der Faszination des Hallwilerseelaufs, der zur Serie der AZ-Goldläufe gehört?

Ein Lauf mit wunderbarer Kulisse. Andy Mettler

1975 war es, als der Hallwilerseelauf zum ersten Mal ausgetragen wurde. Die Läuferinnen und Läufer der Mehrkampfgruppe Homberg hatten am Stammtisch entschieden, einen Lauf um den Hallwilersee zu organisieren. Bei der Premiere waren 450 Teilnehmende am Start. Einer von ihnen war Gianin Müller. Müller, der in der Region aufgewachsen ist und heute als Schulleiter in Reinach arbeitet, kann sich noch gut an dieses Rennen erinnern. «Es hat in Strömen geregnet und alle Teilnehmenden sind gleichzeitig gestartet. Es gab nur eine einzige Kategorie – 22 Kilometer rund um den See.»

Gianin Müller ist dem Hallwilerseelauf in der Folge treu geblieben. Er stand zwar längst nicht jedes Jahr an der Startlinie, wie das einige andere Läufer getan haben, aber die Verbindung zum Lauf ist geblieben. Seit 2005 ist Müller im Organisationskomitee und kümmert sich dort um die Medienarbeit. Ein Job, den es bei der ersten Austragung 1975 mit Sicherheit noch nicht gegeben hat.

Pressechef Gianin Müller zvg / Lenzburger Bezirksanzeiger

OK-Wechsel 2005

Doch über die Jahre ist der Hallwilerseelauf stetig gewachsen. 2005, als es einen grossen Wechsel im Organisationskomitee gab und die heutige Crew um OK-Präsident Roland Müller die Leitung übernommen hatte, zählte der Lauf bereits mehr als 4000 Teilnehmende und auch das Angebot der Kategorien wurden ausgebaut. Es gab Joggingkategorien, einen Erlebnislauf und man konnte die Strecke in Teams absolvieren.

«Als wir im Jahr 2005 die Organisation übernommen haben, konnten wir einerseits von der tollen Vorarbeit profitieren und darauf aufbauen, andererseits griffen wir mehrere damals aktuelle Trends auf, um den Lauf weiterzuentwickeln», blickt Gianin Müller zurück.

Erstmals wurden die Startenden derselben Kategorie in mehrere Blöcke aufgeteilt – heute sind es teilweise bis zu 11 Blöcke – und die Zeitmessung erfolgte via Chip. «Früher dauerte es bis zu zehn Minuten, ehe der Letzte starten konnte, weil das Gedränge am Start so gross war. Die Zeitmessung startete aber für alle mit dem Startschuss und war für die letzten Startenden entsprechend ungenau», erinnert sich Müller.

Eventisierung war wichtig

Zusätzlich haben die Verantwortlichen des Hallwilerseelaufs schon früh verstanden, dass ein erfolgreicher Breitensportlauf mehr sein muss als «nur» einen gut organisierten Lauf. «Wir wollten aus dem Hallwilerseelauf einen Event machen», sagt Müller.

Musik am Streckenrand, ein Start-Ziel-Bereich, der zum Verweilen einlädt, eine Strecke, die mitten durchs Schloss Hallwyl führt, und hochwertige Geschenke für alle Startenden sind Dinge, die den Hallwilerseelauf seit vielen Jahren auszeichnen. «Das sind sicherlich sehr wichtige Gründe, weshalb wir es geschafft haben, unsere Teilnehmerzahlen kontinuierlich zu steigern. Aber natürlich profitieren wir auch davon, dass unsere Laufstrecke entlang des Sees einfach wunderschön ist», sagt Müller.

Der Teilnehmerrekord des Hallwilerseelaufs, der zu den AZ-Goldläufen gehört, liegt mittlerweile bei 7’876 Teilnehmenden und stammt aus dem Jahr 2014. «Mit diesem Wert haben wir teilnehmermässig sicher eine Grenze erreicht. Uns ist es ein grosses Anliegen, die einzigartige Landschaft nicht zu überlasten und den Laufbegeisterten eine Topqualität zu bieten».

Abschluss der Sommer-Laufsaison

Ganz so viele Läuferinnen und Läufer werden es in diesem Jahr nicht sein. Auch wenn nach zwei Pandemie-Ausgaben, die jeweils etwas mehr als 3000 Teilnehmende angelockt hatten, alles wieder beim Alten ist. Doch auch die beiden Pandemie-Jahre konnten nichts daran ändern, dass die Faszination für den Hallwilerseelauf ungebrochen ist und auch am 15. Oktober wieder Tausende von Läuferinnen und Läufern ins Seetal pilgern werden.

Für viele von ihnen ist der Hallwilerseelauf der Abschluss der Sommer-Laufsaison. Auch das Austragungsdatum ist neben der Eventisierung, der guten Organisation mit gegen 200 freiwilligen Helferinnen und Helfern, sowie der tollen Kulisse einer der Gründe für den Erfolg und die Faszination des Hallwilerseelaufs.