AZ-Goldläufe Laufexperte sagt: «Ich rate allen, während des Laufs zu trinken» Bald stehen die AZ-Goldäufe im Sommer an: der Lenzburger Lauf, der Pfingstlauf in Wohlen sowie der Lauf rund um den Staufberg. ­Worauf sollen Läuferinnen und Läufer bei heissen Temperaturen achten? Darüber haben wir mit Markus Hacksteiner gesprochen.

Markus Hacksteiner coacht beim TV Windisch den Bereich Ausdauer. Ruedi Burkart

Markus Hacksteiner, die Sommertage kommen näher und es wird wieder wärmer. Welchen Einfluss haben die wärmeren Temperaturen auf unseren Körper, wenn wir draussen Ausdauersport betreiben?

Markus Hacksteiner: Grundsätzlich gilt: Je wärmer es wird, desto mehr nimmt unsere Leistungsfähigkeit ab. Das werden wohl die meisten Läuferinnen und Läufer schon gemerkt haben. Vor allem dann, wenn sie mit Pulsmeter oder Zeitmessung unterwegs sind. Trainings in der Hitze kosten viel mehr Substanz, wodurch die Regenerationszeit länger wird.

Worauf kann ich also achten, wenn ich trotz warmen Temperaturen meine gewohnten Trainingsläufe absolvieren möchte?

Das Wichtigste ist die Flexibilität. Man sollte nicht um jeden Preis an seinem Trainingsplan oder den Vorgaben einer Trainingsapp festhalten und deshalb beispielsweise bei über 30 Grad mittags 90 Minuten laufen gehen. In solchen Fällen sollte man vom Trainingsplan abweichen und sein Training den äusseren Umständen anpassen.

Zur Person zvg Markus Hacksteiner Markus Hacksteiner hat über die Mittel- und Langstreckendistanzen an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen, gewann 1988 an der Hallen-EM Silber über 3000m und vertrat die Schweiz 1988 in Seoul und 1992 in Barcelona an den Olympischen Spielen. Seit rund 30 Jahren arbeitet er als Trainer für die Leichtathletik Riege TV Windisch und kümmert sich dort um den Ausdauerbereich.

Schauen wir doch das «Anpassen» der Trainingseinheiten etwas genauer an. Wie kann ich denn mein Training anpassen, falls es zu heiss sein sollte?

Die erste Möglichkeit ist, den Trainingszeitpunkt zu verschieben. An heissen Tagen empfiehlt sich ein Training am frühen Morgen. Dann ist es nicht nur kühler, sondern die Ozonwerte sind auch tiefer als am Abend oder über Mittag. Wenn man den Trainingszeitpunkt nicht verschieben kann, dann passt man seine Strecke an. Sinnvoll ist es, eine Strecke entlang von Gewässern zu wählen. Dort ist es kühler. Noch besser ist es, wenn die Strecke grösstenteils im Schatten verläuft. Im Idealfall gibt es auf der Strecke auch hin und wieder einen Brunnen, damit man sich abkühlen und etwas trinken kann.

Sollte ich an heissen Tagen auch die Länge meines Trainings anpassen?

Unbedingt. Wie gesagt: Wer in der Hitze lange Trainingseinheiten absolviert, wird länger brauchen, um sich zu erholen. Ich empfehle daher, bei heissen Temperaturen eher kürzere Einheiten zu machen. Denn wenn ich bei Hitze ein langes Training absolviere, was viel Substanz kostet, muss ich entweder mehr Zeit für die Regeneration einplanen oder das Verletzungsrisiko steigt.

Kann ich bei meiner Laufausrüstung etwas anpassen, um der Hitze entgegenzuwirken?

Ja, das ist möglich. Ich empfehle helle und nicht schwarze Kleidung. Eine Kopfbedeckung kann bei Hitze durchaus helfen. Das muss aber jeder für sich ausprobieren. Auch die Wahl der richtigen Sonnencrème kann entscheidend sein. Denn letztlich geht es darum, dass sich der Körper abkühlen kann trotz hohen Temperaturen. Und dafür ist Schwitzen enorm wichtig. Entsprechend sollte keine Sonnencrème verwendet werden, welche die Poren der Haut verschliesst. Denn dann schwitzt man weniger und der Körper wird nicht gekühlt.

Wie steht es um die Flüssigkeitszufuhr?

Die ist an heissen Tagen enorm wichtig. Man sollte schon vor dem Training genügend trinken, denn während des Laufens kann man unmöglich so viel trinken, wie man an Flüssigkeit verliert. Entsprechend ist es auch wichtig, nach dem Laufen wieder viel zu trinken.

Sprechen wir zum Schluss noch über den Wettkampftag. Wenn ich feststelle, dass es am Renntag sehr warm wird und ich starte zu einer ungünstigen Zeit am Nachmittag – wie bereite ich mich darauf vor?

Der wichtigste Grundsatz lautet: Keine Experimente am Wettkampftag! Vor dem Wettkampf würde ich auf keinen Fall etwas Schwerverdauliches essen, dafür sicher genügend trinken. Ich rate allen, während dem Lauf zu trinken. Die paar Sekunden, die dabei verloren gehen, kann man locker wieder aufholen, wenn der Körper genügend Flüssigkeit hat. Und auch wenn etwas nicht nach Plan läuft: Die Trainingseinheiten, die man für den Wettkampf gemacht hat, sind nicht verloren. Beim nächsten Mal klappts sicher.

Zu welcher Renntaktik raten Sie an einem heissen Tag?

Auf keinen Fall zu schnell ins Rennen starten. Das Ziel muss sein, die zweite Rennhälfte schneller zurückzulegen als die erste. Das hat zwei Vorteile: Erstens überholt man in der zweiten Hälfte viele Läuferinnen und Läufer, was gut ist für die Moral. Und Zweitens ist das Gefühl im Ziel viel besser, wenn es gelingt, mit guten Schritten über die Ziellinie zu laufen.