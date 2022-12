AZ-Goldläufe Der Gippinger Stauseelauf war zugleich Abschluss und Startschuss – und der beste Aargauer landete auf dem zweiten Platz Mit dem Stauseelauf hat das Aargauer Laufjahr traditionell geendet – und gleichzeitig das neue 2023 eingeläutet. Als Tagessieger profilierten sich der Basler Ahmed El Jaddar und die Bernerin Céline Aebi.

Gippingen, 31.12.2022. Leichtathletik, AZ-Goldlauf. Gippinger Stauseelauf. Siegerin Celine Aebi vom LV Langenthal. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

Sie müsse wohl den Einheimischen der Vortritt überlassen, schoss es Céline Aebi auf den ersten Kilometern der 7,53 km ums Vogel- und Naturparadies des Klingnauer Stausees durch den Kopf. An das exzellente Lauf-Schwestern-Paar Selina und Seraina Ummel aus Suhr dachte sie. Von ihrer Intuition wich Céline Aebi auch nicht ab, als sie nach rund 3 km die ältere der beiden Schwestern ein- und überholte: «einfach meinen Rhythmus laufen.» Doch sie kam auch der auf dem Papier stärkeren Selina Ummel immer näher – und «schnappte» auch diese.

Die viertplatzierte Selina Ummel (BTV Aarau). Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner/FOTO Wagner

Und fortan bekundete die 26-Jährige aus Uzenstorf wenig Mühe. Mit dem klaren Vorsprung von 23,6 Sekunden auf Seraina Ummel siegte sie. «Dieser Sieg bedeutet mir einiges», sagte sie und strahlte. Zum Stauseelauf hat sie eine langjährige Bindung. Schon als Kind war sie jeweils dabei. Aufs Overall-Podest aber hatte sie es nie geschafft. Sie schliesst daraus, «dass ich auf einem guten Weg bin». 2022 schätzt sie als «mein bestes Jahr» ein .

An der Cross-SM im März erkämpfte sie sich im Langcross Rang 2 und Silber und damit ihr wertvollstes Resultat. Im Sommer aber warf sie eine Corona-Infektion zurück. Jetzt fühlt sie sich «fast noch besser als vorher» und sie denkt daran, dass «die Berglauf-WM im neuen Jahr ein realistisches Ziel darstellen sollte.»

Ahmed El Jaddar zog davon

Freudestrahlend präsentierte sich Ahmed El Jaddar als letzter Sieger und Tagessieger. Er resümierte: «Alles aufgegangen.» Ab dem Startschuss übernahm der 36-Jähriige das Tempodiktat. Sofort setzte er sich von der Konkurrenz ab. Von einem derart erfreulichen Ausgang war er nicht ausgegangen, zumal er am Vortag acht Stunden als Physiotherapeut körperlich streng gefordert war.

Sieger Ahmed El Jaddar. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner/FOTO Wagner

Sein Stauseealauf-Resultat sieht er, schon Stauseelaufsieger 2018, als «letzte Etappe des Laufjahres und exzellenten Start ins neue.» El-Jaddar arbeitete sich einen (Riesen-)Vorsprung von einer Minute auf den OL-Nationalkader-Läufer Timo Suter aus Baden-Rütihof heraus. 1:12 verlor der Süddeutsche Luca Völkle als Dritter.

Der zweitplatzierte Timo Suter aus Rütihof. Damit ist er bester Aargauer. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Bester Schweizer Triathlet war unter den Läufern

Und ein prominenter Name findet sich auf Position 8 bei den Männern: Jan van Berkel der aktuell beste Schweizer Ironman Triathlet und mehrfache Sieger des Ironman Switzerland. Sein Start war «ein Muss», wie er es nannte. Seit er mit seiner Familie, der Ehefrau Sarah van Berkel-Meier und den Kindern in Döttingen lebt, hat er den Reiz dieser Strecke entdeckt. «Der Stausee ist meine Heimrunde», sagte er. Fast täglich ist er auf ihr unterwegs, am Silvestermorgen noch mit dem Rennvelo.

Gippingen, 31.12.2022. Leichtathletik, AZ-Goldlauf. Gippinger Stauseelauf. Die ehemalige Eiskunstlaeuferin Sarah Meier lief ebenfalls mit am Stauseelauf. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

Eine vorzügliche Leistung war für ihn nicht realistisch: «Nach einer langen Saison und der Saisonpause bin ich erst vor drei Wochen ins Training eingestiegen.» Um seinen ersten intensiven Lauf handelte es sich. Die Konzentration hatte er in dieser Phase auf seine «Schwächen» Schwimmen und Velo gelegt.

Auch für Sarah van Berkel ein Startschuss

Dennoch erlebte van Berkel ein «erstmaliges Erfolgserlebnis». Er überholte seine Ehefrau, Sarah von Berkel-Meier, die Eislauf-Europameisterin von 2011, kurz vor dem Ziel. Sie war bei den Frauen eine Viertelstunde vorher gestartet. «Ich dachte nicht, dass sich das realisieren lässt», sagte er. Sie hingegen relativierte: «Seit rund einem Jahr lief ich nicht mehr so weit.»

Zusammen hängt das mit der Geburt des zweiten Kindes im August. Sarah van Berkel bezeichnete den Stauseelauf als «guten Startschuss für mich». Und das traf auch zu auf das erste Kind des Sportlerpaares: Der noch nicht Dreijährige Tim erlebte im Kinderrennen ein Debüt. Für eine erstklassige Stimmung sorgten die warmen Temperaturen und der Sonnenschein.