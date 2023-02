Auswärtsspiel Ohne Gashi, Conus und Fazliu: Hält der FC Aarau die Hoffnung trotzdem am Leben? Im Aufstiegsrennen spricht nicht mehr viel für den FC Aarau. Liegt darin gar die grosse Chance? Erste Antworten wird das Auswärtsspiel in Schaffhausen (ab 19.30 Uhr im AZ-Liveticker) liefern. Dieses müssen die Aarauer ohne zwei Stammspieler und ihren Captain bestreiten.

Das Hinspiel in Schaffhausen im September hatte der FC Aarau 2:0 gewonnen. Torschütze Bastien Conus wird diesmal gelbgesperrt fehlen. Marc Schumacher/Freshfocus

Es passt in diese an Missgeschicken nicht gerade armen Wochen beim FC Aarau, dass nun auch noch der Captain Forfait geben muss. Forfait für das heutige Spiel in Schaffhausen, Forfait für die Partien in den kommenden Wochen. Denn Shkelzen Gashi hat sich den Arm gebrochen, als er in einem Zusatztraining nach der 1:2-Niederlage in Yverdon auf dem Rasen ausgerutscht ist. Ob er operiert werden muss oder nicht, ist derzeit noch in Abklärung mit Spezialisten. Von der Entscheidung hängt auch die Länge der Ausfallzeit ab.

Nun war Gashi am vergangenen Freitag nach Oberschenkelproblemen zwar wieder im Kader gestanden, die ganz grossen Planungen von Aarau-Trainer Boris Smiljanic wird die Absenz des 34-Jährigen aber nicht durcheinanderbringen. Eine Option für die Startaufstellung wäre Gashi ohnehin nicht gewesen, da vertraut Smiljanic inzwischen auf anderes Personal.

Überall gibt es Optimierungsbedarf

Und speziell im Offensivbereich ortet der Chefcoach einigen Optimierungsbedarf: «Wir betreiben zurzeit einen riesigen Aufwand, um zu Torchancen zu kommen. In der gefährlichen Zone müssen wir viel präziser und bewusster werden. Darauf haben wir in dieser Trainingswoche den Fokus gelegt», sagte Smiljanic gestern nach dem Abschlusstraining.

Fordert mehr Entschlossenheit: Aarau-Trainer Boris Smiljanic. Marc Schumacher / freshfocus

Gerade aber auch in der Defensive ist die FCA-Mannschaft schon seit einiger Zeit nicht über alle Zweifel erhaben. Wie Abwehrchef Aleksandar Cvetkovic vor Yverdons erstem Treffer einen langen Ball falsch einschätzte, wie er vor dem 0:2 zu zögerlich agierte – es sind nur die jüngsten Beispiele einer langen Serie an Unzulänglichkeiten. «Die individuellen Fehler kosten uns momentan viele Punkte», bemängelt Smiljanic. Gefragt sei verstärkte «defensive Entschlossenheit und Aggressivität», wie er das nennt.

Diese Attribute will der Trainer nicht nur in den Zweikämpfen feststellen können, sondern gerade auch im frühzeitigen Erkennen potenzieller Gefahrenherde. «Wenn ich als Verteidiger etwa sehe, dass ein langer Ball auf mich zukommt, dann kann ich ihn auch auf die Tribüne spedieren und muss nicht warten, bis er im Strafraum einmal aufgesetzt hat. Dann ist die Gefahr vorbei.»

Eine Möglichkeit, die Vorsätze in die Tat umzusetzen, ergibt sich heute Abend ab 19.30 Uhr in der Wefox Arena in Schaffhausen. Dort bekommen es die Aarauer mit einer spielstarken Mannschaft zu tun, die aus den letzten drei Spielen zwei Siege geholt hat und mit 26 Punkten in der Tabelle unweit hinter dem FCA (28 Punkte) klassiert ist.

Auch den zweiten Saisonvergleich gegen Schaffhausen im November hat der FC Aarau gewonnen (1:0). Marc Schumacher / freshfocus

«Unbekümmertheit» nennt Smiljanic als Stichwort, um die Spielweise des FC Schaffhausen zu beschreiben. Dieses Unbeschwerte speist sich gewiss auch aus der Tatsache, dass es für die Nordostschweizer im Aufstiegsrennen wohl um nichts mehr geht, was sich angesichts des beträchtlichen Rückstandes eigentlich auch über den FC Aarau sagen liesse.

So weit wollen die Verantwortlichen zwar noch nicht gehen und verweisen lieber darauf, dass rechnerisch noch alles im Bereich des Machbaren liegt. Diese Einstellung ist löblich und der Eigenmotivation bestimmt zuträglich – doch bei einer weiteren Niederlage würde jede noch so gut gemeinte Durchhalteparole reichlich deplatziert wirken.

Bunjaku und Tasar kehren zurück

Angehen muss Boris Smiljanic die Punktejagd in Schaffhausen definitiv mit zwei Änderungen: Verteidiger Bastien Conus und Mittelfeldspieler Valon Fazliu fehlen gelbgesperrt. Conus’ Position in der Aussenverteidigung könnte Linksfuss Jan Kronig übernehmen, der zuletzt in der Innenverteidigung wirkte. Auch Arijan Qollaku ist, wenn auch rechtsfüssig, eine valable Option. Für Regisseur Valon Fazliu dürfte der 20-jährige Milot Avdyli beginnen, den Smiljanic in der Vorbereitung stets auf der Zehnerposition eingesetzt hatte.

Der zuletzt angeschlagene Imran Bunjaku indes wird wieder im Aufgebot stehen, so viel wollte Smiljanic nach dem Abschlusstraining noch verraten. Zudem steht einer Rückkehr von Varol Tasar nichts mehr im Weg: Der Stürmer hat seine Erkältung überwunden und ist bereit für einen Einsatz. Und vielleicht könnte die Auswärtsfahrt gen Osten für den jüngst so glücklosen Angreifer gar zu einer Initialzündung werden. In der Vorrunde hatte er auf dem Schaffhauser Kunstrasen das Spiel mit einem traumhaften Sololauf zugunsten der Aarauer entschieden.