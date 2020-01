Auswärtssieg gegen RTV Basel: Der HSC Suhr Aarau gewinnt deutlich gegen NLA-Schlusslicht

Der HSC Suhr Aarau siegt beim NLA-Schlusslicht RTV Basel mit 29:22. Zu Beginn des Spiel zeigen sich die Gäste bereit, dem verstärkten Gegner (drei Zuzüge in der Winterpause) das Leben im Angriff zu erschweren. Die gefürchtete Abwehr des HSC lässt die Basler Offensive nicht ins Spiel kommen und schlägt in den daraus resultierenden Gegenstössen eiskalt zu. Zur Pause führt die Kaufmann-Truppe mit 17:9.

Nach dem Seitenwechsel schleichen sich vermehrt Fehler ins Spiel des HSC ein. Joao Ferraz muss trotz Strapazen bei der EM von Beginn an in die Hosen steigen. Keine Schonung für den 30-Jährigen. Am Ende bringen die Gäste den Sieg trotzdem souverän ins Trockene, auch weil die Basler Neuzugänge noch nicht voll eingeschlagen haben. (acr)

Das Spiel im Re-Live: