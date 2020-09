Ausraster wegen nicht gegebenem Penalty? Wohlen-Trainer Thomas Jent sieht rot und ist entsetzt

Thomas Jent gilt als ange­nehmer, ruhiger und sachlicher Zeitgenosse. Der Trainer des FC Wohlen lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Jent bestätigt das, bezeichnet sich selbst aber vor allem als Gerechtigkeitsfanatiker. Fühlt sich der 49-Jährige ungerecht behandelt, kann er schon mal aus der Haut fahren.

Vielleicht ist Jent also tatsächlich nicht nur ein ange­nehmer, ruhiger und sachlicher Zeitgenosse. Vielleicht kann er auch anders. Ganz anders. Vielleicht ist er sogar ein kleiner Vulkan. In den eineinhalb Jahren als Trainer des Freiämter Erstligisten ist er jedenfalls schon zweimal aus der Haut gefahren.

Vor knapp einem Jahr leistete er sich im Heimspiel gegen den FC Baden (2:2) einen Ausraster und sah deshalb die rote Karte. Und am vergangenen Samstag wurde er im Heimspiel gegen den FC Solothurn (1:0) nach einer turbulenten, hektischen und emotionalen Schlussphase erneut vom Schiedsrichter vom Platz gestellt.

Führte ein verweigerter Handspenalty zum Ausraster?

Was ist passiert? Kurz vor Schluss führt der FC Wohlen gegen Solothurn 1:0. Solothurn drückt gegen Ende der Partie auf den Ausgleich. Nach einem Konter in der Nachspielzeit liegt der zweite Treffer für die Freiämter in der Luft. Glaubt man den Aussagen des einen oder anderen Wohler Fans, zappelt der Ball schon fast im Netz, als ein Verteidiger der Solothurner das zweite Tor des Heimklubs mit einem Handspiel verhindert. Und was macht Schiedsrichter Clovis Aebi? Er lässt das Spiel zum Entsetzen von Jent weiter laufen.

«Das war ein klarer Penalty», sagt der Trainer des FC Wohlen. «Alle haben es gesehen. Nur der Schiedsrichter nicht.» Thomas Jent reklamiert und schimpft wie ein Rohrspatz. Seine Nerven liegen blank. Und als sich die fünfminütige Nachspielzeit dem Ende nähert, nimmt er den Schiedsrichter ein zweites Mal aufs Korn und schreit: «Schiri, pfeif endlich ab!»