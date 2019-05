Doch Mall wird nicht zum FC Aarau wechseln. Zumindest nicht in diesem Sommer. «AZ»-Recherchen haben ergeben, dass der 28-Jährige im Ferienparadies Zypern bleibt und in Kürze einen Vertrag bis 2022 bei Apollon Limassol unterschreiben wird. Ein Karrieresprung, denn Apollon gilt hinter den Platzhirschen AEK und Omonia Nikosia als drittwichtigster Klub in Zypern.

Und Schmid senior machte nie einen Hehl daraus, dass er die Rückkehr von Mall ins FCA-Tor gerne sähe. Kommt dazu, dass Mall und seine Freundin bald Eltern werden und auch so gesehen die Heimkehr in die Region Aarau Sinn machen würde.

Mall ist raus aus dem Rennen um den Goalie-Job beim FC Aarau. Anders gesagt: Es war auch nicht mehr als ein Gedankenspiel der Verantwortlichen, Mall zurückzuholen. Dieser wäre dann zur konkreten Personalie geworden, wenn der Wunsch von Sportchef Sandro Burki und Trainer Patrick Rahmen nicht in Erfüllung gehen sollte: Nämlich Djordje Nikolic davon zu überzeugen, sich eine weitere Saison vom FC Basel ins Brügglifeld ausleihen zu lassen.

Zeichen stehen auf Abschied

Sollte Aarau via Barrage in die Super League aufsteigen, wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Aber auch bei einem Verbleib in der Challenge League stehen die Chancen gut, dass Nikolic bleibt. Eine definitive Entscheidung sollte in den nächsten Tagen fallen.

Und was passiert mit Steven Deana? Die Zeichen stehen auf Abschied. Dass der 29-Jährige nochmals Stammgoalie wird, ist schwer vorstellbar: Er wäre nicht die erste Wahl von Trainer und Sportchef.

Möchte Deana eine Notlösung sein? Möchte er allenfalls ein weiteres Jahr Ersatzgoalie sein? Kaum. Kommt dazu: Ex-FCA-Sportchef Raimondo Ponte hat Deana 2017 einen Lohn in den Vertrag geschrieben, den der FCA nicht mehr zahlen will. Vielleicht kommt Deana bei Stammklub GC unter.