Ausgerechnet gegen die bösen GC-Buben muss der FC Aarau auf seinen Captain verzichten

Sein Tor brachte die Hoffnung zurück, blieb letztlich aber wertlos: Im Vorrunden-Hinspiel zwischen Aarau und GC am 2. August im Brügglifeld traf Elsad Zverotic in der 65. Minute zum 1:2, bei dem es trotz dem nimmermüden Anrennen der Aarauer blieb. Nun kommt es am Sonntag 24. November zum Rückspiel im Letzigrund. Der FCA sinnt auf Rache - umso mehr, weil ihm im Hinspiel ein reguläres Tor zum vermeintlichen 1:0 aberkannt wurde.

Doch ohne Elsad Zverotics, der dem FCA nicht zur Verfügung steht: Vor zwei Wochen gegen Vaduz (1:) musste der Captain frühzeitig ausgewechselt werden. Die Leistenzerrung ist in der Länderspielpause nicht abgeklungen - im schlechtesten Fall fällt der 33-Jährige sogar in allen vier verbliebenen Vorrunden-Spielen gegen GC, Winterthur, Schaffhausen und Chiasso aus. Somit dürfte die Innenverteidigung, in der Zverotic zuletzt wegen der Abwehrprobleme aushalf, ab sofort wieder mit Giuseppe Leo und Marco Thaler gebildet werden. Nicolas Schindelholz ist nach seinen muskulären Problemen erst wieder ins Training eingestiegen.

GC - die bösen Buben vom Letzigrund

Nicht nur, weil mit Zverotic der Anführer im Letzigrund fehlt: Auch wegen der aggressiven Spielweise des Montenegriners schmerzt seine Absenz. Seine Qualitäten wären gegen GC gefragt, denn die Zürcher sind die "bösen Buben" der Challenge League: Gemäss Swiss Football League haben die GC-Profis in den ersten 14 Spielen insgesamt 220 Fouls begangen - Rekord. Aarau liegt in dieser Rangliste an vierter Stelle (ohne Zahlangabe der SFL).