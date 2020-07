Ausgerechnet gegen die Aargauerin Stefanie Vögele: Der TC Zofingen unterliegt bei seiner NLA-Premiere GC

Die Premiere der Frauen des Tennisclubs Zofingen im NLA-Interclub war nichts für schwache Nerven. Bei sämtlichen vier Einzelpartien fiel die Entscheidung erst im Champions-Tie-Break. Zum Leidwesen des Gastgebers hatte am Ende stets der Favorit aus Zürich die Nase vorne.

Dem Sieg am nächsten kam Svenja Ochsner: Gegen Ylena In-Albon, die bis im vergangenen Jahr noch für Zofingen auflief, erarbeitete sie sich nach verlorenem Startsatz beim Stand von 9:8 in der Kurzentscheidung einen Matchball. Ochsner vermochte diese Chance aber nicht zu packen und musste sich wenig später mit 9:11 geschlagen geben.

«Wir haben heute eine Topleistung erbracht, aber der bittere Nachgeschmack bleibt», sagte TCZ-Teambetreuer Christoph Meyer. Er haderte mit dem ausgebliebenen Quäntchen Glück, das vor allem im Spiel von Svenja Ochsner gefehlt habe. «Ihr Sieg wäre so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit gewesen, aber so ist Tennis», sagte Meyer.

Rettende Regenpause nach einem klassischen Fehlstart

Auf der anderen Seite der Glücksskala befand sich Stefanie Vögele. Die Aargauerin, derzeit die Schweizer Nummer vier, führt das Kader bei Rekordmeister GC an und erklärte, sie und ihre Mitspielerinnen hätten nach den Einzeln genauso mit 1:3 im Rückstand liegen können.

«Die Spiele waren sehr eng», sagte Vögele. Auch die 30-jährige Fed-Cup-Spielerin aus Leuggern, die am Wochenende zuvor Viktorija Golubic beim Swiss Pro Cup in Biel noch souverän bezwang, bekundete in ihrem Duell mit der im WTA-Ranking deutlich schlechter klassierten Carolina Werner zu Beginn erhebliche Mühe.