Aarau-Trainer Patrick Rahmen verliert auch das siebte Spiel unter seiner Leitung. Gegen den Super-League-Aufsteiger Xamax Neuchatel verliert der FC Aarau im Cup-Sechzehntelfinal mit 1:2. Schon in der Startphase geht Aarau in Rückstand. Kamal Ademi verwertet eine Doudin Flanke zum 1:0. Doch anders als zuletzt bricht der FC Aarau nicht auseinander. Auch weil Xamax einen Gang raus nimmt, kommt das Heimteam immer Besser in die Partie und belohnt sich in der 20. Minute mit dem 1:1 Ausgleich. Der in der Länderspielpause neu verpflichtete Goran Karanovic verbucht den Treffer, der aber zum Grossteil auf die Kappe von Olivier Jäckle geht. Dessen Steilpass auf Assistgeber Tasar hebelt die ganze Xamax-Defensive auseinander. Karanovic braucht nur noch einzuschieben.

Kurz vor der Pause entscheidet sich dann die Partie. Leo und Tasar versemmeln eine gute Chance zur FCA-Führung. Xamax macht es praktisch im Gegenzug besser und geht nach einem Tréand-Freistoss durch einen Ramizi-Kopfball erneut in Führung. FCA-Goalie Djordje Nikolic wird wie schon beim 0:1 von seinen Vorderleuten im Stich gelassen.

Nach dem Pausentee verflacht die Partie. Trotzdem bekommt Aarau gleich mehrfach die Gelegenheit zum Ausgleich. Doch sowohl Karanovic, als auch Tafar und Misic in der Nachspielzeit bringen den Ball nicht im Tor unter. So kommt es, dass Xamax, das ohne die Stammkräfte Nuzzolo und Karlen auflief, in den Cup-Achtelfinal einzieht. Der FC Aarau scheidet dagegen aus, hat aber schon am Freitag in Lausanne die nächste Chance die Sieglos-Serie zu beenden.