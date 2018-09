Die 20. Minute: Olivier Jäckle spielt den Ball herrlich in die Tiefe in den Lauf von Varol Tasar. Tasar läuft in Richtung Grundlinie und bedient mittels Flachpass den im Fünfmeterraum völlig freistehenden Goran Karanovic. Sekundenbruchteile später schiesst die Aarauer Neuerwerbung den Treffer zum 1:1. Dann zirkelt Tasar den Ball mit einem Schlenzer knapp am Tor vorbei. Ein Grossteil der 2250 Zuschauer im Brügglifeld schöpft Mut und feuert den FCA an. Siehe da: Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das Tor zum 2:1 für den FC Aarau liegt in der Luft.

Aber es kommt anders, ganz anders.

Wie schon so oft in dieser Saison – kurz vor der Pause hat Xamax’ Bester Geoffrey Tréand eine Freistoss-Möglichkeit nahe der Corner-Fahne. Samir Ramizi sprintet gedankenschnell an den vorderen Pfosten und köpfelt den Ball zum 2:1 für die Neuenburger in die Maschen. Ein Aarauer sieht während dieser im Endeffekt matchentscheidenden Szene schlecht aus. Es ist Elsad Zverotic. Der Mann, der gegen Xamax für den verletzten Gianluca Frontino die Captain-Binde trägt. Der Mann, dem es im Alter von 31 Jahren wirklich nicht an Erfahrung fehlt. Der Mann, der im zentralen Mittelfeld zusammen mit dem feinen Techniker Jäckle eine der beiden Sechserpositionen innehat. Der Mann, von dem Aarau-Trainer Patrick Rahmen so viel erwartet. Der Mann, der vor der Saison so viele Vorschusslorbeeren bekam, aber zum jetzigen Zeitpunkt vor allem mit sich selbst zu kämpfen hat.