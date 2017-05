Am Mittwoch starten die FC-Aarau- Frauen als NLB-Meisterinnen in die Auf-/Abstiegsrunde. Dort treffen sie auf die NLA-Teams Staad, Yverdon, GC und Derendingen sowie auf das NLB-Team aus Worb. Die Aarauerinnen bestreiten gegen jeden Konkurrenten eine Partie, wobei am Ende die beiden erstklassierten Teams in der kommenden Saison in der NLA spielen können. Zum Auftakt wartet am Mittwoch (20 Uhr, Schachen) das Duell gegen den FC Staad. Dabei erhalten die Aarauerinnen lautstarke Unterstützung am Spielfeldrand: Die Szene Aarau hat angekündigt, für einmal die FC-Aarau-Frauen im Schachen zu unterstützen, statt die Männer im Brügglifeld. (fba)