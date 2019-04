Nach 2:29 Minuten explodiert die Halle mit ihren 1231 Zuschauerinnen und Zuschauer ein erstes Mal, nachdem Mathias Müller mittels Siebenmeter zum 1:1 für den HSC trifft. Etwas kleiner fällt der Jubel bei den folgenden beiden Treffern aus. In Unterzahl kassiert das Heimteam bis nach Ablauf der 5. Spielminute zwei Treffer und liegt erstmals mit zwei Längen (1:3) zurück.

Obwohl Suhr Aarau zwischenzeitlich dank einer starken Parade von Torhüter Dragan Marjanac auf 3:3 ausgleichen kann, liegt das Team von Trainer Misha Kaufmann nach den ersten zehn Spielminuten und zwei technischen Fehlern bereits mit drei Treffern im Hintertreffen (3:6. Kaufmann sieht sich gezwungen, sein erstes Timeout zu nehmen.

Der HSC stellt um und bringt Martin Slaninka, der die Partie bis dahin von der Bank aus verfolgt hatte, in die Partie. Und diese Umstellung verfehlt ihre Wirkung nicht: Zuerst trifft der slowakische Hüne zum 4:6, dann fängt er einen Thuner Angriff ab und leitet damit das 5:6 durch Timothy Reichmuth ein. Nach dem nächsten Ballverlust der Gäste ist es erneut Reichmuth, der zum 6:6 einschiesst. Bei exakt 13:00 Minuten geht der HSC dann zum ersten Mal an diesem Abend in Führung: Milan Skvaril trifft nach einer weiteren Marjanac-Parade zum 8:7.

In der Folge ist es dann wieder eher der HSC, der sich in der Offensive etwas schwerer tut und so gehen die Gäste in der 20. Minute wieder in Führung (11:10). In den folgenden fünf Minuten zeigt Wacker-Torhüter Winkler zwei Paraden, während seine Vorderleute technische Fehler aneinanderreihen. So kommt es, dass der HSC nach 25 Minuten trotzdem zum 11:11 ausgleicht.

Gut dreieinhalb Minuten vor der Pause bringt Isailovic dann den HSC wieder in Front (12:11). Bis zur Pause dreht die Partie einmal mehr. Sieben Sekunden vor Ablauf der ersten 30 Minuten sind es nämlich die Gäste, die zum 14:13 treffen. Bei diesem Spielstand geht es in die Pause.

Starker Auftakt in die zweite Halbzeit

Der Auftakt in die zweite Halbzeit gelingt dem HSC nach Wunsch. Während die ersten beiden Abschlüsse des Heimteams erfolgreich sind, pariert der eingewechselte HSC-Torhüter Dario Ferrante den ersten Abschluss auf sein Tor und schon führt Suhr Aarau wieder (15:14). Weil sich die beiden Teams in Sachen Fehlwürfe, technische Fehler und Paraden in der Folge die Waage halten, entwickelt sich die Partie ausgeglichen weiter.

Kurz nach Ablauf der 40. Minute glänzt Ferrante gleich mit zwei weiteren wichtigen Paraden. Weil seine Vorderleute aber jedes Mal scheitern, wenn sie die Führung auf zwei Treffer ausbauen könnten, trifft Wacker in der 43. Minute stattdessen zum 19:19.

Eine Viertelstunde vor Schluss geht Suhr Aarau dank eines Treffers von Tim Aufdenblatten erstmals mit zwei Treffern in Führung (21:19). Diesen Vorsprung gibt der HSC in den folgenden fünf Minuten nicht mehr preis. Nach 50 Minuten steht es 22:20 für das Heimteam.

Knapp zwei Minuten, zwei Fehlwürfe und eine Zweiminuten-Strafe von Suhr Aarau später gleichen die Gäste den Spielstand allerdings wieder aus (22:22). Obwohl der HSC sogar noch eine weitere Strafe kassiert, gerät er bis fünf Minuten vor Schluss nicht in Rücklage, sondern kann sogar wieder in Führung (24:23) gehen.

In der 57. Minute ist es HSC-Goalie Ferrante, der seinem Team den entscheidenden Vorteil verschafft. Mit einer Parade gegen Wacker-Kreisläufer Reto Friedli bringt er den HSC in Ballbesitz. Und Ferrantes Vorderleute wissen damit etwas anzufangen: Aufdenblatten holt einen Siebenmeter heraus. Den fälligen Siebenmeter verwertet Matthias Müller mit etwas Glück zum 25:23.

Mit einer Traumkombination mit Doppel-Flieger stellt der HSC schliesslich den Sieg sicher: Aufdenblatten schliesst erfolgreich zum 26:24 ab. Ferrante schliesslich hält den Sieg mit einer weiteren Parade fest und Slaninka trifft zum Endstand von 27:24.

