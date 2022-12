Aufsteiger FC Baden «Die schönste Niederlage»: Wie der FC Baden den Aufstieg in die Promotion League schaffte Der FC Baden hat den lang ersehnten Aufstieg in die Promotion League geschafft. Der 3:1-Sieg aus dem Heimspiel reichte, um im Tessin den Sack zuzumachen. Das Gegentor zum 1:0 des FC Paradiso fiel erst mit dem Schlusspfiff und sorgte deshalb nicht mehr für das grosse Nervenflattern. Dafür war die Freude bei Baden nach dem Spielende umso grösser.

Die Aufsteigerjungs aus Baden jubeln nach der Pokalübergabe. Martin Meienberger/freshfocus

Als Axel Del Biasi in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ball doch noch irgendwie über die Torlinie von Badens Kasten gedrückt hatte, da zuckte innerlich wohl nochmal jeder der gut 150 ins Tessin mitgereisten Gästefans zusammen. «Die werden doch nicht wieder...», mag es da dem einen oder anderen Anhänger des Aargauer Erstligisten durch den Kopf geschossen sein. Angesichts der Tatsache, dass der FC Baden schon siebenmal in seinem Bemühen, den Aufstieg in die Promotion League zu schaffen, gescheitert war. Und zwar auf alle erdenklichen Art und Weisen.

Doch all die aufkeimenden Ängste und Sorgen wurde vom Schlusspfiff des Schiedsrichters in Luft aufgelöst. Aus, vorbei! Die 0:1-Niederlage spielte angesichts des 3:1-Siegs vom Hinspiel keine Rolle mehr. Danach waren da nur noch Freude und Erleichterung. Die Spieler bildeten mehrere Jubeltrauben auf dem Feld. Die Fans lagen sich am Spielfeldrand in den Armen und zündeten eine kleine Pyro-Show. Schnell war ein riesiges Banner zur Hand, auf dem in grossen Lettern prangte: «Aufsteigerjungs».

Zuvor hatten sich die Zuschauer auf dem anonymen Sportplatz in der wenig charmanten Industrie-Zone von Paradiso durch einen zähen Abnützungskampf beissen müssen. Die beiden Mannschaften liessen 90 Minuten lang nur sehr wenig zu. Gute Torchancen konnte man an einer Hand abzählen. Der FC Baden hatte etwas Mühe, die richtige Mischung zwischen Aktions- und Verwaltungsmodus zu finden.

Der FC Baden nahm den Kampf gegen einen unbequemen Gegner an

Man merkte, dass das Team von Trainer Ranko Jakovljevic extrem darauf bedacht war, in der Defensive sauber zu arbeiten. Das ging aber zu Lasten der Kreativität und vor allem der Genauigkeit im Spiel nach vorne. Offensiv gelang nur sehr wenig. Was aber keine Rolle spielte, da auch der FC Paradiso kaum zündende Ideen hatte, wie man das Abwehrdispositiv der Badener in Verlegenheit bringen könnte. Die FCB-Spieler hielten dagegen, nahmen den Kampf gegen einen unbequemen Gegner konsequent an. Und hatten damit Erfolg.

Eine Bierdusche für den Trainer: Ranko Jakovljevic wird von Noah Lüscher in Beschlag genommen. Martin Meienberger/freshfocus

Am Ende war die Qualität des Spiels aber sowieso völlig egal. Einen Schönheitspreis gabs an diesem Samstagabend im Tessin nicht zu gewinnen. Alles, was für den FC Baden zählte, war, dass man endlich den so lange ersehnten Aufstieg unter Dach und Fach gebracht hatte. Entsprechend sagte Ranko Jakovljevic:

«Ich bin sehr erleichtert. Wir wussten, dass es Paradiso noch einmal mit allen Mitteln versuchen würde. Aber wir hatten die Partie immer unter Kontrolle.»

Und am Ende habe es dann «die für mich schönste Niederlage, die ich je erlebt habe» gegeben, meinte der Baden-Trainer lächelnd.

Mitten drin im Getümmel der siegestrunkenen Badener durfte selbstverständlich auch Präsident Heinz Gassmann nicht fehlen. Er versammelte noch auf dem Spielfeld seine Schäfchen und bedankte sich, im Innern des Spielerkreises stehend, bei seinen Jungs für den geleisteten Effort. «Es ist ein fantastischer Tag für den Verein. Wir haben den Aufstieg im achten Anlauf geschafft. Die Freude ist riesig!»

Präsident Heinz Gassmann inmitten seiner Spieler. Marcel Kuchta

Nach 70 Minuten fing das Kribbeln an

Apropos achter Anlauf: Speziell Heinz Gassmann musste auf diesem langen Leidensweg viel Geduld beweisen. Und entsprechend war er auch vor dem entscheidenden Duell im Tessin sehr vorsichtig - trotz des 3:1-Polsters aus dem Hinspiel. «Ich war überhaupt nicht euphorisch. Während des Spiels war ich recht ruhig. Ab der 70. Minute fing dann das Kribbeln an. 0:0 ist immer heikel. Und ich wollte es auch in der 90. Minute noch nicht verschreien.» Der Schlusspfiff beseitigte dann nicht nur beim Präsidenten die letzten Zweifel. Der FC Baden hat den Aufstieg geschafft!

