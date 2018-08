Fussball-Feinschmecker aufgepasst: Kommt am Samstag gesättigt ins Brügglifeld. Auf dem Menüplan steht nichts für zarte Mägen. Stattdessen: zähe, schwere und raue Fussballkost. Ein Fest für Liebhaber des dreckigen Spiels soll es werden!

Nach null Punkten aus den ersten beiden Spielen zählt für den FC Aarau gegen Challenge-League-Aufsteiger Kriens nur eines: der Sieg. Wie der zustande kommt, ist egal. Trainer Patrick Rahmen sagt: «Der Schönheitspreis interessiert mich nicht. Wir müssen punkten.»

Ein Kapitales Spiel

Sonst, das weiss Rahmen, das weiss Sportchef Sandro Burki, das weiss das Präsidium um Alfred Schmid – sonst droht der FC Aarau schon wieder früh in der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Das Feuer der Hoffnung auf bessere Zeiten würde zum Flämmchen. Und das wäre ein knappes Jahr vor der entscheidenden Volksabstimmung zum neuen Stadion verheerend.

Einer, der genau weiss, was der FC Aarau jetzt braucht, ist Innenverteidiger Nicolas Schindelholz. Seit dem 1:3 in Winterthur prägen bereits zwei fette Narben das markante Gesicht des Blondschopfs: Die erste ist ein Überbleibsel aus einem Testspiel in der Vorbereitung. Beide Male lief Schindelholz das Blut in Strömen übers Gesicht. Nur weil es kein Ernstkampf war, verzichtete er beim ersten Cut aufs Weiterspielen. In Winterthur hingegen kehrte Schindelholz nach kurzer Behandlung zurück auf den Platz und spielte seine besten 45 Minuten im FCA-Trikot.

Softies haben Pause

Nach Spielschluss wollte man Schindelholz nicht in der Dunkelheit begegnen. Das linke Auge blutunterlaufen, oberhalb der rechten Braue eine imponierende Naht. Doch den Durchblick behielt der 30-Jährige, seine Analyse brachte das Hauptproblem auf den Punkt: «Wir sind spielerisch die bessere Mannschaft, aber wir haben uns niederkämpfen lassen. Das darf einfach nicht passieren.»

Spieler wie Frontino, Tasar, Schneuwly, Liechti und Peyretti sind Fussball-Schöngeister. Nun sind andere Typen gefragt, Softies haben Pause. Die Krienser sind sich der Aarauer Defizite bewusst: Sie werden dem Favoriten den Ball überlassen, dafür die Räume eng machen und enorm körperbetont spielen.

So, wie sie das schon beim Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Vorbereitung gemacht haben. Damals endete das Spiel 2:2. Um im Ernstkampf zu siegen, müssen sich die Aarauer gegen die Widrigkeiten wehren. Nur wer physisch und kämpferisch auf Augenhöhe mit dem Gegner ist, dem bringen spielerische und technische Vorteile etwas. Heute gilt: Elf Schindelholzer müsst ihr sein!

Die Sinnfrage stets verworfen

Wer von den FCA-Profis nicht weiss, was Kämpfen bedeutet, der soll bei Schindelholz nachfragen. Vor neun Jahren wechselte er gemeinsam mit Timm Klose aus dem Nachwuchs des FC Basel zum FC Thun: Beiden wird vom damaligen Thun-Trainer Murat Yakin gleich viel Potenzial nachgesagt. Doch die Wege der Kumpels trennten sich: Klose machte Karriere in der Bundesliga (u.a. Cupsieger mit dem VfL Wolfsburg), wurde Nationalspieler und sicherte sich vor zwei Jahren einen millionenschweren Vertrag in England.

Glückskind Klose, Pechvogel Schindelholz: Nicht weniger als 15 (!) Verletzungen liegen seit dem Wechsel nach Thun hinter ihm. Der Körper machte nicht mit, doch Fleiss und Leidensfähigkeit für eine internationale Karriere hätten bei Schindelholz gestimmt: Jedes Mal hat er sich ohne Murren zurückgekämpft. Die Monate alleine im Kraftraum und in der Physiotherapie hat er nicht mitgezählt, aber: «Immer wieder getrennt zu werden von den Kollegen und nicht nur sportlich, sondern auch menschlich den Anschluss zu verlieren, das war hart.»