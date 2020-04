Aufatmen im Brügglifeld: Nach dem Saisonabbruch der Amateure ist der FC Aarau seine Abstiegssorgen los

Als Corona noch keine Rolle spielte, plagten den FC Aarau andere Sorgen: Auf Rang acht der Challenge-League-Tabelle liegend, musste sich das Team von Trainer Patrick Rahmen zwangsläufig mit dem drohenden Abstieg in die Promotion League und somit in die Amateurklasse beschäftigen. Es gab in den vergangenen Tagen Stimmen, die den Willen der FCA-Verantwortlichen zur Saison-Fortsetzung unter anderem aus dem Grund hinterfragten, dass sich der Klub so freiwillig wieder der Abstiegsgefahr aussetzen würde.

Diese Gefahr ist nun vom Tisch: Der Schweizerische Fussballverband hat am Donnerstag beschlossen, ausser der Super und Challenge League alle darunterliegende Meisterschaften abzubrechen und nicht zu werten. Heisst: Keine Aufsteiger und keine Absteiger.

Sollte der Profifussball ab dem 8. Juni die Saison also tatsächlich fortsetzen, kann der FC Aarau befreit aufspielen und bedenkenlos auf seine Talente setzen. Keine Abstiegssorgen, aber die Aussicht auf rund 150'000 Franken TV-Geld: So gesehen macht es Sinn, dass der FCA auf die Fortsetzung der Saison drängt.

Zudem bestätigt der Saison-Abbruch ein mittlerweile ungeschriebenes Gesetz der Challenge League: Der FC Chiasso steigt nicht ab, egal, wie aussichtslos sich die sportliche Lage präsentiert. Mehrere Male profitierten die Tessiner vom Konkurs bzw. freiwilligen Rückzug eines Konkurrenten. Im Frühling 2019 retteten sie sich dank eines furiosen Schlussspurts am letzten Spieltag. Und nun ist es also das Corona-Virus, das für Chiasso die Mission "Ligaerhalt" erledigt.