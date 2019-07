Von den Spielern des FC Aarau, deren Verträge am 30. Juni 2019 ausgelaufen sind, trainiert nur noch einer im Brügglifeld mit: Goalie Steven Deana. Ein neues Arbeitspapier hat der 29-Jährige jedoch (noch?) nicht unterschrieben - noch ist unklar, wie und mit wem es auf der Goalieposition weitergeht. Auch eine erneute Ausleihe von Basel-Goalie Djordje Nikolic ist eine von mehreren Optionen.

Sicher nicht den Goaliejob beim FCA ausüben wird in der nächsten Saison Lars Hunn: Der einst als Supertalent gehandelte 20-Jährige hat ein schwieriges Jahr hinter sich mit Ausleihen zu GC und Rapperswil-Jona, wo er in den Profiteams zu keinen Einsätzen kam. Hunn löst nun den Vertrag mit dem FC Aarau auf, ihn zieht es nach Deutschland (wohl SC Freiburg U23).

Warum Karanovic nicht bleiben konnte

Wer künftig im FCA-Tor stehen wird, ist also noch unklar. Klarheit gibt es dafür auf anderen Positionen: Nach dem Abgang der Defensiv-Pfeiler Nicolas Bürgy (YB) und Linus Obexer (Lugano) werden auch die Offensivkräfte Norman Peyretti und Goran Karanovic in der kommenden Saison nicht mehr für den FC Aarau spielen. Während die Signale bei Peyretti (kam 2017 aus Thun) schon länger auf Trennung standen, hätte Trainer Patrick Rahmen Karanovic gerne weiterhin in seinem Kader gesehen. Der 31-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in 20 Einsätzen acht Tore - ein Grossteil davon spielentscheidend.