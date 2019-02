Während seine Teamkollegen vom FC Aarau Sieg um Sieg einfahren, quält sich Miguel Peralta in der Reha für seine Rückkehr auf den Fussballplatz. Nicht zum ersten, nicht zum zweiten, nicht zum dritten Mal – der Kreuzbandriss, den Peralta am 4. November 2018 in Chiasso erlitten hat, ist die fünfte schwere Knieverletzung in der jungen Karriere des 23-jährigen Rechtsverteidigers.

Dass es der Mannschaft so gut läuft, macht die einsamen Stunden im Kraftraum für Peralta erträglicher. Trotzdem ist die Lust nicht jeden Morgen gleich gross. Also hat Peralta in seinem Zimmer eine «Motivations-Wand» gestaltet. Sie ist das Erste, das er nach dem Aufwachen anschaut.

Ehrenplatz ist noch frei

Bereits hängen dort zwei Foto-Collagen mit Bildern von Peralta im FCA-Trikot – ein Geschenk von Sarah Rölli, gute Seele und Klubfotografin des FC Aarau. Doch der Ehrenplatz an Peraltas «Motivations-Wand» ist noch nicht besetzt – erst reserviert. Sobald Peralta einen passenden Rahmen gefunden hat, wird er den Brief aufhängen. Den Brief? Kein Geringerer als Kyle Walker hat Peralta per Post gute Besserung gewünscht.