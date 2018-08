Zweimal in Folge hat Attenarco die Meisterschaft der Traber gewonnen. Der mittlerweile achtjährige Wallach ist eines von acht Pferden, die bisher das Rennen, dessen 70. Auflage am Sonntag, 26. August, im Schachen über die Bühne geht, schon mehr als einmal gewonnen haben. Die Frage ist naheliegend: Schafft der einzige Inländer im Elferfeld am Sonntag gar den Hattrick im wichtigsten Schweizer Trabrennen auf Gras?

Nachdem Attenarco 2016 nach einem günstigen Rennverlauf gewonnen hatte, musste er vor einem Jahr während des ganzen Rennens kämpfen, siegte am Schluss aber sicher. 2018 sieht es für ihn auf dem Papier noch ein Stück schwieriger aus: Im Feld ist kaum ein Pferd auszumachen, dem sich so leicht eine Siegchance absprechen liesse. Der amtierende Meister selber, der seinen Züchter und Besitzer, den 67-jährigen Genfer Henri Turrettini, im Sulky hat, gewann Ende Juni, in Frauenfeld, letztmals ein Rennen.

Zwei weitere Prüfungen hat er seither absolviert: Ende Juli war er als Elfter in Aix-les-Bains unplatziert, und vor einer Woche in Avenches kam er nicht über einen sechsten Platz hinaus. Neun Meisterschaftsteilnehmer nutzten dieses Rennen, das ebenfalls auf Gras und nicht auf der Sandbahn gelaufen wurde, zur Vorbereitung. Klar ist: Attenarcos Formen sprechen nicht unbedingt für eine Titelverteidigung.

Swedishman ist zurück

Mit einem überlegenen Sieg trotz 25 m Zulagen meldete sich in Avenches jenes Pferd eindrücklich zurück, das als von der Klasse her bester Traber in der Schweiz gilt: Swedishman. Eine Futtermittelallergie hatte im Frühsommer zu einem leicht eingeschränkten Rendement des 12-jährigen Wallachs mit dem unwiderstehlichen Schlussantritt geführt. Doch nun scheint der Partner von Patricia Felber wieder voll bei Kräften zu sein.

In der Meisterschaft tritt Swedishman aber erstmals auf der Aarauer Bahn mit ihren engen Bögen an. In der Schweiz ist er bisher erst auf den grossen Bahnen von Frauenfeld und Avenches gelaufen. Und mit der Startnummer 9 muss er im Schachen aus der zweiten Reihe starten – in der Meisterschaft, in der nie auf Abwarten gefahren wird, unter Umständen ein erhebliches Handicap. Mit seiner Klasse könnte Swedishman dieses aber wettmachen. Auf dem Papier ist er der logische Favorit.

Ansonsten ist die Ausgangslage recht offen. Diverse Pferde haben in den letzten Wochen Form bewiesen. Un Géant d’Amour etwa gewann auf der Meile nach hart umkämpftem Einlauf den Prix de Vitesse, das schnellste Schweizer Trabrennen. Zumal er vorne starten darf, könnte sein Fahrer Jean-Bernard Matthey das Heil in der Flucht suchen. Super Berry Chenou gewann das längste Schweizer Trabrennen, den Prix d’Endurance. Der Stall Allegra Racing Club tritt mit zwei Aarauer Bahnspezialisten an – die aber kein Losglück hatten: Mit den Startnummern 7 und 11 müssen Rebus (vorne) und die Vorjahreszweite Semola GK (hinten) auf den äussersten Positionen starten.