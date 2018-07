23 Stunden pro Woche trainiert Asti, der die Sportkanti in Aarau besucht. 6 davon im Kraftraum, 17 im Wasser. In dieser Zeit legt er rund 50 Kilometer zurück. Diese Distanz entspricht 1000 Längen im 50-Meter-Becken. Und das jede Woche. Ist das nicht grausam monoton? «Nein, überhaupt nicht. Das sieht vielleicht von aussen so aus, aber die Trainings sind sehr abwechslungsreich, auch wenn wir scheinbar immer nur hin- und herschwimmen. Mal liegt der Fokus auf der Technik, mal schwimmen wir mit Hilfsmitteln wie Flossen oder Paddels oder wir variierenbeim Tempo», so Asti, der seit drei Jahren zur Elite des Schwimmklubs Aarefisch gehört und dort unter der Leitung von Dirk Thölking trainiert.

Heimvorteil ausnutzen

Die harte Arbeit zahlt sich aus. Asti hat in der Zwischenzeit bereits sieben Nachwuchs-Schweizer-Meister-Titel gesammelt. Allesamt in der Disziplin Brustschwimmen. Am Samstag soll nun an den nationalen Titelkämpfen in Aarau, die heute beginnen und bis am Sonntag dauern, der nächste Titel folgen. Über 50 Meter Brust will Ariël Asti in der U18-Kategorie die Goldmedaille gewinnen. Bei der Elite solls über diese Distanz für einen Finalplatz reichen. Einen solchen strebt er auch über 100 und 200 Meter Brust an. Letzteres ist seine Paradedisziplin, wo sogar eine Top-5-Platzierung drinliegt, wenn alles aufgeht.