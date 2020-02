Argovia Stars vor Herkulesaufgabe: «Werden bereit sein, mehr Risiko einzugehen»

«Schönes Wochenende und gute Erholung» – viel mehr wollte Trainer Roger Gerber zu seinem Team nach der 2:5- Niederlage in Wetzikon nicht mehr sagen. «Wir haben alle gesehen, dass der Gegner überlegen war. Da wollte ich nicht mehr ins Detail gehen», so Gerber.

Der Coach erhofft sich, dass die Schiedsrichter am kommenden Dienstag in der Keba eine klarere Linie verfolgen: «Wenn der Gegner schon physisch überlegen ist und dann stetig noch ungestraft Ellenbogen-Checks austeilen darf, wird es für uns schwierig.»

Nun geht es für den Trainer darum, seine Spieler mental richtig einzustellen: «Eines ist klar, wir gehen als krasser Aussenseiter in diese Partie. Wir wissen zwar, dass wir auch mit diesem lädierten Team Wetzikon bezwingen können, aber es muss schon sehr vieles für uns laufen, damit es zu einem Spiel 5 kommt.»

«Werden bereit sein, mehr Risiko einzugehen»

Für Gerber ist deshalb klar: «Wir gehen am Dienstag All In und wollen den Ausgleich in der Serie um jeden Preis schaffen. Falls wir merken, dass der Gameplan nicht aufgeht, werden wir bereit sein, mehr Risiko einzugehen.»