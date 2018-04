Im Vergleich zum Spiel am Ostermontag der Argovia Pirates gegen die Thun Tigers ist ein Thriller eine unspektakuläre Gute-Nacht-Geschichte. In ihrem zweiten Drive gingen die Platzherren mit 7:0 in Führung. Die Pirates mussten nach dem Kick-Off von ihrer eigenen 1-Yard-Linie aus starten und leisteten sich gleich eine Interception, der zur 14:0 Führung der Tigers führte.

Die Pirates blieben fehleranfällig, brachten nicht viel zustande und mussten bis zur Pause noch zwei weitere Touchdowns einstecken. Ein kleiner Lichtblick gelang noch im zweiten Quarter durch einen eigenen Touchdown. Doch der 7:26-Rückstand zwang das Coaching Team, Massnahmen einzuleiten: «Wir Coaches waren uns einig, dass unser Team das Spiel noch drehen könnte, sofern sie die Ansagen von uns Coaches zu 100 Prozent und als ein Team in der zweiten Halbzeit umsetzen würden.», so Headcoach Roger Bächli nach dem Spiel. «Unser Vertrauen in unsere Spieler wurde bestätigt.»

Wie eine verkehrte Welt

Die Wende leitete die Defense ein. Sie setzte die Tigers-Offense gewaltig unter Druck und verursachten eine Interception und drei Fumbles beim Gegner. Die Defense liess sich mit einem Touchdown und der Verkürzung auf 13:26 feiern. Die Offense liess sich vom Erfolg der Defense anstecken und kam ihrerseits in Fahrt.

Plötzlich klappte das Run- und das Passspiel viel besser als noch in der ersten Hälfte. Die Aargauer waren kaum mehr zu bremsen und erkämpften sich die zwischenzeitliche Führung (33:32). Doch die Thun Tigers konnten noch einmal reagieren und kamen etwas mehr als zwei Minuten vor Spielende zu einem weiteren Touchdown, der den Schlussstand von 38:33 sicherstellte.

Der Stolz des Trainers

Roger Bächli war trotzdem sichtlich stolz auf seine Mannschaft: «Ich habe noch nie ein Team erlebt, dass so viel Willen, Stärke und Charakter gezeigt hat und aus einer scheinbar unvermeidlichen Niederlage fast noch den Sieg geholt hat.»

Auch an den Gegner hatte Bächli lobende Worte: «Für mich ist Thun ein Team, das immer alles gibt und konsequent guten American Football spielt und dies schon über Jahre und auch in die Juniorenarbeit viel Zeit und Herzblut investiert.»

Das nächste Spiel der Argovia Pirates findet wieder zuhause in Buchs statt. Der Gegner heisst am 28. April erneut Thun Tigers. Die Zuschauer können sich auf eine spannende Revanche gefasst machen.