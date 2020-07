Appell an Aarau-Trainer Patrick Rahmen: «Weg mit den faulen Eiern»

Nach dem 0:5 gegen GC und dem 2:5 gegen Winterthur hat sich der FC Aarau zum dritten Mal seit der Corona-Pause bis auf die Knochen blamiert - das 1:4 in Kriens war ein Offenbarungseid. Der Trainer kündigt Konsequenzen an: Die FCA-Experten Ruedi Kuhn und Sebastian Wendel appellieren im Talk an Patrick Rahmen, den Worten auch Taten folgen zu lassen.