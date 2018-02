Neben den ungenügenden Resultaten war es nach der Vorrunde der grösste Vorwurf an FCA-Trainer Marinko Jurendic: Die Mannschaft wirkte auf dem Platz planlos. Eine Handschrift? Bis auf wenige Ausnahmen Fehlanzeige.

Diese zwei Kritikpunkte kosteten Jurendic um ein Haar den Job. Nach langen und zahlreichen Diskussionen rang sich die Klubführung zur Entscheidung durch, am Trainer festzuhalten. Mit der Bedingung: Resultate und Auftritte müssen schnell besser werden.

Die Abrechnung nach dem ersten Spiel in der Rückrunde spricht für Jurendic: 2:1 gewinnt der FC Aarau gegen den Tabellenzweiten Schaffhausen – alleine das kann sich sehen lassen. Kommt dazu: Der Erfolg gründet auf dem Plan, den das Trainerteam in der Vorwoche ausheckte und den die Mannschaft gekonnt umsetzte.

Besagter Plan lautete: Defensiv das Zentrum dichtmachen und im Angriffsspiel den Fokus auf die Aussenbahnen legen. Jurendic nach dem Schlusspfiff: «Wir wussten: Schaffhausen hat seine Stärken im Zentrum. Wenn wir sie dort neutralisieren können, haben wir einen Vorteil auf unserer Seite.»

Gigers Reife und Klasse

Mit Blick auf die Aufstellung und auf das System hiess das: Statt das in der Vorbereitung grösstenteils geübte 4-4-2 stellte Jurendic auf 4-3-3 um. Olivier Jäckle, Mats Hammerich und Michael Perrier bildeten vor der Abwehr ein Bollwerk, an dem sich die Munotstädter mit Fortdauer der Partie die Zähne ausbissen.

Und die Aussenverteidiger-Positionen besetzten mit Raoul Giger und Igor Nganga zwei Spieler, die von Beruf zwar Verteidiger sind, aber viel Angriffslust im Blut haben und dank dieser Mischung in jeder Partie zum Spektakelfaktor werden können.

Konsequenz: Giger bereitete mit einer Traumflanke Ngangas 1:0 vor. Letzterer sorgte kurz darauf mit einem Slapstick-Eigentor für das zwischenzeitliche 1:1, ehe er nach dem Seitenwechsel mit der Flanke vor Rossinis Siegtreffer zum 2:1 zum Matchwinner avancierte.

Der Kongolese war eindeutig die auffälligste Figur die Partie, doch wir kommen nicht darum herum, auch Raoul Giger besonders hervorzuheben: Auf den Schultern des 20-Jährigen lasten grosse Hoffnungen der Verantwortlichen.

Das Potenzial, der nächste lukrative Transfer des FC Aarau zu sein, wird ihm von allen Seiten attestiert. Wie Giger diesen Druck und die Vorschusslorbeeren nach starker Vorbereitung in einen starken und vor allem reifen Auftritt verwandelte, zeugt von Klasse.

Zurück zu Marinko Jurendic, dem dritten grossen Gewinner des Abends. Die Anzeichen seiner Handschrift waren eindeutig zu erkennen. Neben den Resultaten das wichtigste Kriterium bei der Bewertung eines Trainers.

Jurendic, ganz der Gentleman, gibt das Lob an die Mannschaft weiter: «Die Flexibilität in den Systemen verlangen wir von den Jungs und das haben sie gegen Schaffhausen gut umgesetzt. Mit dem Hintergrund, dass wir nur wenige Tage am Matchplan gearbeitet haben, war das ein erfreulicher Auftritt der Mannschaft. Dieser Sieg zum Auftakt ins neue Jahr war wichtig und gibt uns natürlich viel Moral gibt für die nächsten Spiele.» Dies gilt auch für Jurendic und sein Trainerteam , die sich bestätigt fühlen dürften, mit ihrer Arbeit auf dem richtigen Weg zu sein.

Bei all der Freude über den gelungen Rückrundenstart und die positiven Anzeichen darf nicht vergessen werden: Der FCA war an diesem Abend auch die glücklichere Mannschaft. Schon nach 30 Sekunden hätte es nach einem Bock von Thrier 0:1 für Schaffhausen stehen können, ja müssen.

Und trotz guter Leistung: Ins FCA-Spiel schlichen sich immer wieder die altbekannten Fehler, die dem Gegner gut und gerne eine deutliche Pausenführung hätten ermöglichen können. Kommt dazu: Der Eindruck, dass die sportliche Relevanz gleich Null ist, zog sich in den Augen der Beobachter wie ein roter Faden durch die Partie. Aarau-Trainer Jurendic und seinen Spielern dürfte dies jedoch ziemlich egal sein.