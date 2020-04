Amateurliga schlägt Zentralvorstand vor: Annulliert die Saison 2019/20 in den unteren Ligen!

Kein Fussball in der 2. Liga interregional, kein Fussball in den regionalen 2. Ligen, kein Fussball in der 3. Liga, kein Fussball in der 4. Liga, kein Fussball in der 5. Liga und auch kein Fussball im Juniorenbereich, bei den Senioren und Veteranen: Der Spielbetrieb im Amateurfussball wird aller Voraussicht nach bis im August dieses Jahres ruhen. Noch fehlt allerdings die Zustimmung des Zentralvorstands des SFV. Das dürfte allerdings Formsache sein.

Offen ist nach wie vor, ob der Spielbetrieb in der Super League, in der Challenge League, in der Promotion League und in der 1. Liga im Juni aufgenommen wird. Dieser Entscheid dürfte frühestens Ende April fallen.