Der Handball-Kanton Aargau ist wieder mit zwei Teams in der NLA vertreten. Der TV Endingen ist nach einem Jahr Absenz zurück in der höchsten Schweizer Liga. An den Machtverhältnissen der vergangenen Jahre wird sich dadurch allerdings nichts ändern, der HSC Suhr Aarau ist und bleibt klar der Platzhirsch im Kanton.

Neuer Modus: Final- und Abstiegsrunde entfallen

In der NLA wird in dieser Saison bereits wieder nach einem neuen Modus gespielt – nur zwei Jahre nach der letzten Anpassung. An die Stelle von Hauptrunde und Final- beziehungsweise Abstiegsrunde tritt eine ausgedehnte Hauptrunde. In dieser wird von Ende August bis Ende März eine Dreifach-Runde ausgetragen, jedes der zehn Teams bestreitet also 27 Partien. Ab April wird der Meister in den Playoffs ermittelt. Den einzigen Absteiger in die NLB machen die beiden letztklassierten Teams in einer Playout-Serie aus.