«Mario ist für mich ein regelmässiger und deshalb wichtiger Trainingsgegner», beschrieb der Homberg-Tagessieger sein Verhältnis zum fünffachen «Eidgenossen» vom selben Klub. Ansonsten gehen sich die beiden eher aus dem Weg. Ein Einzelgänger ist Alpiger aber nicht. Er liebt den Nordwestschweizer Teamgeist und freut sich auf das Teilverbandsfest am nächsten Sonntag in Therwil. Der Staufener kann auf eine ausgezeichnete Saison zurückblicken. Der eidgenössische Kranzgewinn 2016 in Estavayer-le-Lac ist längst bestätigt. Mit sieben Kränzen in diesem Jahr ist er mit Abstand der «böseste» Aargauer 2017. Der bullige Sennenschwinger gewann das «Baselstädtische» und drei Bergkränze.

Der Verzicht auf Sponsoren

Trotzdem bleibt Alpiger bescheiden. Am «Nordwestschweizerischen» sei der Kranzgewinn, es wäre bereits der 28., für ihn das Ziel. Dass er um den Sieg mitschwingen könne, darüber will er nicht reden. Und seine Chancen am Unspunnen Schwinget vom 27. August will er schon schon gar kein Wort verlieren. Alpiger verzichtet als Maurer ebenso auf Krafttraining wie auf Sponsoren. Das macht ihn im Schwingervolk beliebt. Auf dem Homberg freuten sich 750 Zuschauer herzhaft über seine attraktive Schwingweise und seine Bodenständigkeit. Als Siegerpreis winkte ihm das Holsteinrind «Rosalie», das ihm trotz fehlender Sponsoreneinnahmen einen schönen Tageslohn bescherte.