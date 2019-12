Am Ende ist es wie zuletzt immer: Der TV Endingen verliert das Aargauer Derby gegen den HSC Suhr Aarau mit 22:23

Anderthalb Minuten vor dem Ende ein Pass ins Nirgendwo, beim darauffolgenden Gegenstoss eine Zweiminuten-Strafe und dann erklingt die Schlusssirene. Am Ende ist es eben wie zuletzt eigentlich immer, wenn der TV Endingen und der HSC Suhr Aarau gegeneinander angetreten sind: Der Aussenseiter aus dem Surbtal geht als Verlierer von der Platte. 22:23 lautet das Endresultat am Mittwochabend. Seit mittlerweile sechs Partien und insgesamt 1526 Tagen wartet der TVE auf einen Pflichtspielsieg gegen den HSC.

Und doch ist es dieses Mal anders, als noch bei der 19:31-Pleite vor zwei Monaten im ersten Aargauer Derby der Saison. Die Partie verläuft vor 1025 Zuschauerinnen und Zuschauern in der GoEasy-Arena in Siggenthal Station eng. Zur Pause führt der TVE gegen einen fehleranfälligen HSC mit vier Treffern und schnuppert an der Überraschung. Nach der Pause fangen sich die Gäste – und schliesslich nimmt die Partie, wenn auch knapp, so doch den gewohnten Verlauf.