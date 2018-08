Wieder einmal hat der Abend im Brügglifeld gezeigt, dass Talent alleine in der Challenge League zu gar nichts führt. Das mussten die Aarauer schon eine Woche zuvor in Winterthur erfahren. Umso erstaunlicher, dass sie gegen den Aufsteiger Kriens wieder die spielerisch bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz waren, die sich jedoch mit Naivität und Nonchalance selbst schlägt. «Kriens hat das zweifellos gut gemacht. Aber der Hauptgrund für die Niederlage ist, dass wir es in zu vielen Momenten schlecht gemacht haben», sagt Trainer Patrick Rahmen.

Aufgehängt an einzelnen Szenen, haben die miserable Aarauer Chancenauswertung und desaströse Fehler im Abwehrverhalten das Spiel entschieden. Bei den Gegentoren machen Raoul Giger, Gezim Pepsi und Linus Obexer eine schlechte Falle. Sie vereint das junge Alter. Und sie vereint der Eindruck, dass sie zerbrechen am grossen Erfolgsdruck, der in dieser Saison auf dem FC Aarau liegt.

Das gilt auch für Mats Hammerich, der in der Vorbereitung aufblühte, aber dem seit dem Moment, als es ernst galt, kaum etwas gelingt. Und Mickael Almeida! Erstmals darf der Hochbegabte gegen Kriens von Anfang an ran. Leider scheint er in der Matchvorbereitung vergessen zu haben, dass Fussball ein Mannschaftssport ist.

Wo ist der Patron?

Doch halt: Die Jungen als Alleinschuldige für den Horrorstart zu bezeichnen, wäre unfair und keine vollständige Analyse: Ebenso ungenügend ist die Darbietung der Routiniers, der sogenannten Starspieler Marco Schneuwly und Elsad Zverotic sowie von Captain Gianluca Frontino. Keiner tut sich als der Patron hervor, der, wie man in Krisenzeiten zu sagen pflegt, den Karren aus dem Dreck ziehen kann und will.

Patrick Rahmen, trainieren Sie eine Softie-Truppe? Antwort: «Dieses Gefühl habe ich nicht. Aber offensichtlich haben einige Spieler Mühe mit dem Druck. Dabei ist das doch der Reiz am Ganzen. Wenn es mir egal wäre, ob das Publikumdavonläuft oder in Scharen kommt, dann kann ich auch aufhören.»

Der Favoritenstatus ist verloren

Am Sonntag hat Rahmen der Mannschaft die Fehler im Kriens-Spiel im Videostudium vor Augen geführt. Die Spieler sollen sich am freien Montag mit Selbstkritik beschäftigen. Er selber, so Rahmen, werde in den nächsten Tagen den Fokus auf die Einzelbehandlung legen: «Es gibt Spieler, denen muss man das Vertrauen aussprechen. Andere muss ich härter anpacken.»

Die nächsten Partien lauten: Auswärts in Wil und Zuhause gegen Chiasso, dazwischen die erste Cuprunde beim Zweitligisten Amriswil. Vielleicht tut es den Aarauern gut, dass sie nach drei Nullnummern den Favoritenstatus vorerst los sind.