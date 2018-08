Noch zwei Monate trennen uns von der nächsten Austragung des grossartigen Herbstklassikers im Seetal! Die Beliebtheit der einzigartigen Seeumrundung ist ungebrochen: Am 13. Oktober findet der Hallwilerseelauf bereits zum 44. Mal statt! Auch dieses Jahr werden über 7000 Teilnehmende erwartet.

Der naturnahe Lauf am Wasser begeistert bekannte Laufsportlerinnen und Laufsportler ebenso wie jugendliche und erwachsene Hobbyläuferinnen und -läufer. Alle, welche die Strecke bereits kennen, wird das wohl kaum wundern. Wer zum ersten Mal dabei ist, darf gespannt sein.

Der Hallwilerseelauf 2018 führt zum ersten Mal in seiner Geschichte durch das Wasserschloss Hallwyl. Die Halbmarathonstrecke biegt nach 14 km in den historischen Schlosshof ein. Dort schickt die Stimmungsband «The magic Five» die Läuferinnen und Läufer mit harten Beats auf die letzten 7 km nach Beinwil am See.

Rahmenbedingungen werden laufend optimiert

Das professionelle Organisationskomitee ist um einen reibungslosen Ablauf bemüht, damit der Lauf für alle zu einem eindrücklichen Erlebnis wird. Der «Aargau Topsport»-Anlass ist weit über den Aargau hinaus bekannt und die Rahmenbedingungen konnten laufend optimiert werden. Der Lauf gehört zu den wichtigsten und beliebtesten Sportanlässen im Aargau.