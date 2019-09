Wenn zwei Spieler gleich gut sind: Spielt dann der junge oder der alte? Es ist dies eine der Grundsatzfragen, um die Philosophie eines Trainers zu beschreiben. Andere sind: Ballbesitz- oder Konterfussball? Lieber 5:4 oder 1:0 gewinnen? Oder: Kurze oder lange Leine im Umgang mit den Spielern?

Doch zurück zur Altersfrage: Patrick Rahmen hat sich am vergangenen Samstag auf mehr als der Hälfte der Positionen für «Alt» statt «Jung» entschieden. Gleich sechs Spieler, die 31 oder älter sind, standen im Heimspiel gegen Schaffhausen in der Startelf. Der Blick auf die Aufstellung sorgte auf den Zuschauerrängen für viele Kommentare. Einer davon: «Mit dieser Mannschaft hätte der FC Aarau den Titel in der Senioren-Meisterschaft auf sicher.» Doch spätestens nach dem Schlusspfiff verstummten die Spötter: Aarau feierte einen überlegenen 3:1-Sieg und mit dem 37-jährigen Doppeltorschützen Stefan Maierhofer avancierte ausgerechnet der älteste Spieler auf dem Platz zum Matchwinner.