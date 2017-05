Für die Wohler Klubverantwortlichen stellt sich nach dem negativen Entscheid die Frage, ob sie bis am Donnerstag, 4. Mai Rekurs einlegen oder nicht. Sollen sie um den Platz in der Challenge League kämpfen? Oder sollen sie sich aus dem Profigeschäft zurückziehen und mit der U23-Auswahl in der 2. Liga Interregional einen Neuanfang starten? Die Antworten auf diese Fragen gibt es in den nächsten Tagen. ​