Platz für 1000 Gästefans bietet das Stadion Brügglifeld. Doch dass am Sonntag tatsächlich so viele Xamax-Anhänger nach Aarau reisen werden, ist nach der 0:4-Niederlage im Hinspiel kaum vorstellbar. FCA-Geschäftsführer Robert Kamer rechnet mit Lücken im Gästesektor. Was bedeutet: Das Brügglifeld wird die maximale Auslastung von 8000 Zuschauern nicht erreichen. Die Kulisse beim Barrage-Rückspiel wird dennoch für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt: Im Brügglifeld hätten viel mehr als die erlaubten 8000 Personen Platz. Seit dem Aufstieg des FC Aarau in die Nationalliga A im Jahr 1981 pilgerten insgesamt 18 Mal mehr als 10 000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Aarauer Heimstadion.

Zwei Mal wurde die Marke von 13 300 Fans erreicht: Am 22. September 1981 gegen Servette und am 1. November 1987 ebenfalls gegen die Genfer. Obwohl sich das Brügglifeld seither praktisch nicht verändert hat, ist die Zuschauerkapazität bei 8000 gedeckelt – Grund sind die Sicherheitsvorschriften der Swiss Football League und der Sicherheitsbehörden.

Der Zuschauerrekord in der aktuellen Saison wurde beim Spiel am vergangenen Sonntag gegen Rapperswil-Jona (1:0) aufgestellt, als 6958 Menschen im Brügglifeld waren. Diese Marke wird am Sonntag gegen Xamax übertroffen werden.