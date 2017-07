Der HSC Suhr Aarau hat auf den langfristigen Ausfall von Stammflügel Beau Kägi reagiert und Joel Kaufmann verplichtet. Der 26-jährige linke Flügel kehrt damit nach drei Jahren ins Team des HSC zurück.

Er soll zusammen mit Neuzuzug Timothy Reichmuth das Duo auf dem linken Flügel bilden. Weil Kägi, der sich nach erlittenem Kreuzbandriss von Anfang Mai und erfolgreicher Operation Anfang Juni im Aufbautraining befindet, wohl kaum vor 2018 in den Spielbetrieb wird zurückkehren können, gehört Kaufmann vorläufig bis Ende des laufenden Jahres dem NLA-Kader des HSC Suhr Aarau an.

Rückkehr einer Identifikationsfigur

Mit Joel Kaufmann kehrt eine Identifikationsfigur des HSC Suhr Aarau zurück ins NLA-Team, für das er in sechs Saisons und 123 Einsätzen zwischen 2008 und 2014 bereits 149 Tore erzielte.

Nach einer Saison beim STV Baden in der Nationalliga B spielte er zuletzt im Erstligateam des Partnervereins HV Olten. Auf die Anfrage des HSC Suhr Aarau bot das Eigengewächs entsprechend sofort seine Unterstützung an: «Ich helfe meinem Verein und Team gerne, wo und wann immer ich kann.»

Freude bei Suhr Aarau

Dementsprechend erfreut zeigt man sich beim HSC: «Die Rückkehr von Joel Kaufmann bedeutet uns sehr viel – wir freuen uns ungemein, ihn wieder in unserem NLA-Team zu wissen», sagt HSC-Geschäftsführer Lukas Wernli.

«Wir erachten seine Zusage, uns zu helfen dabei keinesfalls als selbstverständlich. Er zeigt damit seine besondere Loyalität und Verbundenheit zu unserem Verein und NLA-Team eindrücklich und dient damit als grosses Vorbild für unseren Nachwuchs.» Ebenso erfreut zeigt sich Wernli über die «unkomplizierte und partnerschaftliche Abwicklung und Unterstützung» durch den Partnerverein HV Olten, der sich dem kurzfristigen Wechsel Kaufmanns nicht in den Weg stellte.

Zweite Vorbereitungsphase in Angriff genommen

Am Montag, 24. Juni, nahm das NLA-Team des HSC Suhr Aarau die zweite Vorbereitungsphase auf die Ende August beginnende Saison 2017/18 in Angriff. Vom 5. bis 12. August steht zusätzlich ein Trainingslager in Kroatien auf dem Programm.

So richtig los geht die neue Spielzeit am Samstag, 26. August, mit dem Cup-Sechzehntelfinal beim HC Servette sowie dem ersten Meisterschaftsspiel am Mittwoch, 30. August, gegen Pfadi Winterthur (20.00 Uhr Schachenhalle). (dfs)