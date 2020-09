Alounga und Lujic in Quarantäne: Der FC Aarau im Cup mit Rumpfkader gegen den FC Wil

Die FCA-Startaufstellung hat sich am vergangenen Dienstag im letzten Testspiel gegen Köniz abgezeichnet (mehr hier) . Damals nicht im Aufgebot standen die Eigengewächse Stevan Lujic und Yvan Alounga. Auch am Samstagabend gegen Wil wird das Duo fehlen: Lujic und Alounga befinden sich wegen eines positiven Coronatests (Lujic) bzw. Nähe zu einer positiv getesteten Person (Alounga) noch bis Samstag-Mitternacht in Quarantäne. Somit ist gegen Wil das eh schon schmale FCA-Kader (aktuell nur 16 Feldspieler, davon drei Profineulinge) zusätzlich reduziert.

Lujic hat eine verkorkste Vorbereitung hinter sich: Schon beim Trainingsauftakt fehlte der linksfüssige Verteidiger wegen eines positiven Corona-Tests. Kurz nachdem er wieder ins Training einstieg, wurde er vergangene Woche beim Zusammenzug der Schweizer U19-Nationalmannschaft erneut positiv getestet. Dadurch hat Lujic bislang praktisch kein Training mit der Mannschaft bestritten - alles andere als ein Vorteil beim Kampf um die Stammplätze.

Zu Alounga, dessen Absenz also nichts mit dem FC Luzern zu tun hat: Die Innerschweizer, so berichtete "nau.ch", seien an der Verpflichtung des 18-jährigen Sturmtalents interessiert. Dem ist tatsächlich so, doch von einem kurz vor Abschluss stehenden Transfer zu sprechen, wäre mehr als verfrührt.