Die Krönung kommt zum Schluss: In der 89. Minute nimmt Mickael Almeida 18 Meter vor dem Tor Mass und schlenzt den Ball mit dem Aussenrist (!) ins weite Eck. Was für ein Traumtor! Und der Lohn für einen 45-minütigen Einsatz, der Eindruck hinterliess. Ballbehandlung, Laufwege, Zweikampfverhalten, Abschlussstärke, Körpersprache - alles vom feinsten. Dieser Spieler macht die Mannschaft besser.

Der portugiesische U20-Nationalspieler ist ein Juwel, wie es der FC Aarau schon lange nicht mehr in seinen Reihen hatte. Das Problem ist nur: Noch ist Almeida kein FCA-Spieler. Dafür müssen die Verantwortlichen im Brügglifeld aufs Knöpfchen drücken. Die Rahmenbedingungen für eine Ausleihe mit Almeida-Besitzer FC Sion sind fixfertig ausgehandelt. Es wäre eine Überraschung, wenn sich der FCA diese Chance auf einen Stürmer der gehobenen Klasse entgehen lassen würde.

Sion-Boss Christian Constantin sagt zur «AZ»: «Ich halte viel von Mickael, aber wir haben momentan keinen Platz für ihn im Kader, weil wir auf erfahrenere Spieler bauen. Ich will ihn nach Aarau ausleihen, damit er dort ins Schaufenster gestellt wird. Ich verspreche: Wenn ich Almeida in ein paar Jahren für viel Geld verkaufen kann, würde Aarau an der Ablösesumme partizipieren.» Constantin weiter: «Aarau müsste keine Leihsumme bezahlen, aber in der nächsten Saison den Lohn von Almeida übernehmen.» Das finanzielle Risiko für den FC Aarau hält sich bei Almeida also in Grenzen. Noch besser: Almeida hat grosse Lust, ins Brügglifeld zu kommen. Er sagt: «Hier kann ich Spielpraxis sammeln und mich am besten entwickeln.»

Am Wochenende dürfte der Deal über die Bühne gehen. So dass FCA-Coach Patrick Rahmen in der kommenden Woche nur noch Spieler im Training hat, mit denen er für die Saison planen kann.

Das brillante Bewerbungsschreiben von Almeida reduziert natürlich die Chancen von Goran Karanovic auf einen Vertrag beim FC Aarau. Das Testspiel gegen den FC Basel wurde im Vorfeld zum Stürmer-Casting ausgerufen: Karanovic oder Almeida, wer aus dem Duo besser abschneidet, hat die Nase im Kampf um den noch freien Platz im FCA-Sturm vorn.

Angesichts von Almeidas Super-Auftritt in der zweiten Halbzeit geht ein wenig unter, dass auch Karanovic in den ersten 45 Minuten seine Qualitäten demonstrierte. Die Vorarbeit zum 1:0 durch Tasar mittels Chip-Pass war Extraklasse. Doch die fehlende Spielpraxis nach zwei Kreuzbandrissen konnte Karanovic nicht kaschieren.

Holt der FC Aarau am Ende gar beide Stürmer? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.