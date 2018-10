Der FC Aarau kommt nicht vom Fleck. Nach dem Aufwärtstrend mit dem 1:1 in Lausanne und dem ersten Saisonsieg gegen Schaffhausen (3:1) ist die Niederlage im Kellerduell gegen Vaduz (1:2) ein neuerlicher Rückschlag. Nachfolgend drei Erkenntnisse aus der Partie gegen die Liechtensteiner.

Erkenntnis 1

Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Nach dem von Mickael Almeida (Vorbereiter) und Varol Tasar (Torschütze) herrlich herausgespielten Treffer zum 1:1 in der 59. Minute keimte aus Aarauer Sicht Hoffnung auf. Das Tor zum Ausgleich war für die Gäste Grund genug, alles zu riskieren und den offenen Schlagabtausch zu suchen. Man wurde zwar offensiv gefährlich, liess es aber an der defensiven Stabilität vermissen. Prompt kam Vaduz zu Konterchancen. Und nach einem haarsträubenden Fehler von Almeida gelang Coulibaly in der 71. Minute der Siegestreffer für die Liechtensteiner. Da stellt sich die Frage: Hätte man sich nach dem 1:1 nicht mit dem Punktgewinn zufrieden geben müssen statt in der Schlussphase auf tutti zu gehen?

Erkenntnis 2

Das Verletzungspech. Es ist ein Wahnsinn: Das Lazarett des FC Aarau ist gross. Mit Marco Schneuwly, Steven Deana, Marco Thaler, Gianluca Frontino, Michael Perrier, Goran Karanovic, Patrick Rossini und dem Ersatz-Torhüter Yann Fillion fehlten in Vaduz gleich acht Spieler verletzungsbedingt.

Erkenntnis 3

Das Mitleid des Gegners. Vaduz-Trainer Mario Frick und Innenverteidiger Sandro Wieser sprachen nach dem Spiel von einem glücklichen Sieg, lobten den FC Aarau in den höchsten Tönen, ja sie hatten sogar Mitleid mit dem Gegner. «Der FC Aarau hat viel Qualität», sagte Frick. «Es ist mir unverständlich, dass dieses Team auf dem letzten Platz ist. Mit solchen Leistungen wie gegen uns werden die Aarauer in den nächsten Partien sicherlich Punkte holen.» Ähnliche Worte wählte Wieser, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Liechtensteiner. «Der FC Aarau war uns in weiten Teilen der Partie überlegen und hätte mindestens ein Unentschieden verdient», sagte Wieser. «Diese Niederlage ist für die Aarauer äusserst schmerzhaft. Ich muss zugeben, dass mich das Schicksal der Aarauer alles andere als kalt lässt.» Dazu muss man wissen, dass Wieser in der Saison 2014/15 beim FC Aarau unter Vertrag stand und Stammspieler war.​