Schiesst Geld Tore?

Angesichts der derzeit trostlosen Darbietungen auf dem Rasen muss viel geschehen, damit es im Herbst besser läuft. Schmid gibt gar vor: «In der nächsten Saison müssen wir in der Challenge League vorne mitspielen.» Wie soll das gelingen? «Wegen der Ungewissheit in der Stadion-Frage haben wir zuletzt darauf verzichtet, viel Geld für Verstärkungen in die Hand zu nehmen. Jetzt wissen wir: Der kommende Herbst ist entscheidend. Wir werden nun die Reserven anzapfen und unter anderem dank der Unterstützung durch die HRS weitere Gelder sprechen, um die Mannschaft zu verbessern. Wir wollen Hochkaräter holen, die uns sofort helfen können.»

Um sportlich eine Euphorie zu entfachen, kommt es wie erwartet zum Wechsel auf der Trainerposition: Marinko Jurendic wurde am Mittwochabend entlassen. Schmid sagt: «Wir sind enttäuscht von den Resultaten und der spielerischen Entwicklung.»

Vor seinem letzten Gefecht bläst Alfred Schmid zur Attacke. In der Hoffnung: «Geld schiesst Tore.» Geht die Rechnung auf? Im Herbst wissen wir mehr.