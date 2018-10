Mit 14 Jahren entschied sich Glenn Hodel zum Wechsel vom Rasen auf Sand. Mit Erfolg: Heute gehört der 21-Jährige Dättwiler zu den besten Spielern der Welt. Mit der Schweizer Nationalmannschaft reist er um den Globus und kickt an den schönsten Stränden der Welt um die wichtigsten Trophäen der hippen Sportart.

Mit einer fantastischen Bicicletta am Euro Beach Soccer League-Turnier in Moskau schafft es Glenn Hodel in die Auswahl zum "Tor des Jahres 2018".

Zum Voting, wo Sie Ihre Stimme für Hodel abgeben können, gehts hier!

Und hier zum Geniessen - alle zehn nominierten Tore in einem Video: