Abwärtstrend gestoppt: Matchwinner Markus Neumayr führt den FC Aarau zum Sieg gegen Stade Lausanne

Ein Tor vom Penaltypunkt und das Eigentor zum 2:0 mit einer Flanke provoziert - keine Frage, an welchen FCA-Spieler nach dem Auswärtssieg gegen Stade Lausanne-Ouchy der Titel "Man of the Match" geht: Markus Neumayr. Der 33-Jährige war nach dem 0:3 in Wil wie die anderen Routiniers Zielscheibe der Kritiker. Eine Woche später die bärenstarke Antwort des Spielmachers.

Und das nicht nur wegen seiner Skorerpunkte. Im neuen 4-4-2-System agierte Neumayr im Zentrum neben Aggressivleader Geoffroy Serey Dié und zeigte dort nicht nur seine unbestrittenen Offensivqualitäten, sondern war auch punkto Laufstärke und Kampfwille ein Vorbild.

Was für Neumayr gilt, gilt für die ganze Mannschaft: Auf dem schmierigen und ramponierten Terrain im Stade Colovray in Nyon waren Solidarität, Zweikampfstärke und mentale Stärke gefordert. Und Geduld: Nach dem kräfteraubenden Cupspiel drei Tage zuvor gegen den FC Basel (1:2) war zu erwarten, dass Stade Lausanne mit zunehmender Spieldauer müde wurde.

Das sagen Kevin Spadanuda und Cheftrainer Patrick Rahmen zum 2:0 gegen Lausanne-Ouchy: