Abstiegskampf trotz Saisonabbruch: Eagles Aarau fehlen 30 Junioren für den Ligaerhalt

Der Saisonabbruch im Amateurfussball hätte eigentlich für klare Verhältnisse sorgen müssen: Keine Auf- und Absteiger. In der Gruppe 5 der 2. Liga interregional ist dies jedoch noch nicht der Fall. Nachdem sich der Tabellenzweite FC Wettingen bereits freiwillig in die 2. Liga regional zurückgezogen hat, schauen die Verantwortlichen nun gespannt in Richtung der Eagles Aarau.

Tatsächlich erhält der Aarauer Fussballklub, der sich in der Winterpause aufgrund fehlender Junioren vom Spielbetrieb zurückziehen musste, eine neue Chance, um sich den Verbleib in der Liga zu sichern. Bis am 15. Mai muss eine Juniorenabteilung mit 30 Spielern vorgewiesen werden. Eine Herkulesaufgabe.

Faton Gashi hat mit diesem Szenario gerechnet. Dass sein Verein nun eine Möglichkeit erhält, um in der Liga zu bleiben, hat ihn nicht überrascht: «Als mit dem Saisonabbruch bekannt wurde, dass es keinen Auf- und Absteiger geben wird, war für mich klar, dass es fair wäre, wenn unser Verein nochmals eine Chance bekommt.»