Abstiegskampf live im TV: Gastspiel des TV Endingen bei GC findet erst am Donnerstag statt

Für einmal ist es nicht das Coronavirus, das für die Verschiebung einer Partie in der NLA der Handballer verantwortlich ist. Nein, Schuld ist das Fernsehen. Genauer: der Spartensender Sport1.

Seit mehreren Wochen überträgt der TV-Sender in seinem Schweizer Fenster jeweils am Donnerstag eine Partie aus der NLA. Und diese Woche ist der Entscheid – am Dienstagmorgen und damit äusserst kurzfristig – auf den Abstiegskampf zwischen dem Tabellenvorletzten TV Endingen und dem Tabellenschlusslicht GC Amicitia gefallen.

Deshalb wurde das Gastspiel des TVE in der Zürcher Saalsporthalle, das ursprünglich auf Mittwoch, 16. Dezember, angesetzt gewesen war, um einen Tag auf Donnerstag, 17. Dezember, verschoben. Der Anpfiff erfolgt um 19.15 Uhr.

Erinnerungen an eine unglaubliche Aufholjagd im Oktober

Die Surbtaler gehen mit guten Erinnerungen in die Partie gegen die Zürcher: Haben sie doch das erste Direktduell der Saison im Oktober nach zwischenzeitlichem Neun-Tore-Rückstand und einer unglaublichen Aufholjagd mit 25:23 für sich entschieden.

Es war der erste und bisher einzige Saisonsieg des TVE. Mit einem erneuten Vollerfolg gegen GC Amicitia könnte die Mannschaft von Trainer Zoltan Majeri punktemässig zum achtplatzierten RTV Basel aufschliessen. Das wäre kurz vor Weihnachten erfreulich – auch wenn die Basler noch ein paar Nachholpartien in der Hinterhand haben.