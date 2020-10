Abstieg durch Corona? Warum zwei ehemaligen Spitzenanwärter ein Horrorszenario droht

Es klingt verrückt, aber würde dieser Fall eintreten, müssten aktuell der FC Lenzburg als Tabellenschlusslicht und der FC Rothrist auf dem 13. Platz absteigen. Beide Teams waren in der vergangenen Spielzeit noch Ligaschwergewichte. Beim Stand vom Abbruch im vergangenen Frühling führte Lenzburg die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf Rothrist an.

Tatsächlich könnte man meinen, dass beim FC Rothrist aufgrund der Entwicklungen dieser Tage etwas Nervosität aufkommt: Am Donnerstag entliess der Verein Trainer Oscar Muino. Doch Präsident Vitali Roberto verneint: «Nein, damit befassen wir uns gar nicht. Keiner kann zum aktuellen Zeitpunkt sagen, wie die Lage in vier Monaten aussieht. Wenn es soweit kommt, dass wir den Weg über die 3. Liga gehen und uns neu aufbauen müssen, dann akzeptieren wir das so.»

Mit nur acht Punkten aus zehn Partien sei es nun einfach an der Zeit gewesen, etwas zu verändern. «Es ist klar, dass wir von der individuellen Klasse her nicht in den Keller gehören. Wir wollen so schnell wie möglich über den Strich und danach den Klassenerhalt realisieren», betont Vitali. Dies sei nun die Aufgabe von Trainer Nicola Nocita, der bis zur Saison 2022/23 unterschreiben wird.

Gelassenheit beim FC Lenzburg

In Lenzburg versucht man gelassen mit dem drohenden Szenario umzugehen: «Uns war bewusst, dass diese Saison gewertet werden kann. Wenn wir nach dem 14. Spieltag immer noch im Keller sind, dürfen wir uns nicht beklagen», erklärt Trainer Samuel Drakopulos. Erstaunliche Worte, wenn man bedenkt, dass sich Lenzburg noch vor wenigen Monaten als Wintermeister einen Aufstieg am grünen Tisch erhoffen durfte. Drakopulos war zwar im vergangenen Frühling noch nicht im Amt, jedoch mit dem FC Frick (3. Liga) in einer identischen Situation.