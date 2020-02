Abgang nun definitiv: Gezim Pepsi verlässt den FC Aarau und spielt künftig für Ligarivale Winterthur

Wenige Tage vor dem Rückrundenstart sorgte Gezim Pepsi für Aufsehen: Der vom FC Basel ausgeliehene Mittelfeldspieler verabschiedete sich eigenhändig von Mitspielern und Trainerstaff des FC Aarau, um dann doch weiterhin im Brügglifeld zu trainieren. Grund: Der FCB wusste nichts von Pepsis Entscheid, Aarau verlassen zu wollen. Und weil ein gültiger Leihvertrag zwischen Rot-Blau und dem FCA Bestand, musste Pepsi weiterhin im Brügglifeld trainieren. Natürlich ohne Perspektive auf Einsätze.

Nun wurde eine Lösung gefunden: Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt per sofort zum Aarauer Ligarivalen Winterthur. Ob er dort zu mehr Einsätzen kommt? Die in seinen Augen mangelnde Spielpraxis war der Grund, warum Pepsi nicht in Aarau bleiben wollte. Dabei stand er in 13 von 18 Vorrundenspielen auf dem Platz, drei Partien verpasste er verletzungsbedingt.