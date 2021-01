Abbruch oder Fortsetzung? Meisterschafts-Frage spaltet Aargauer Erstligisten

Während sich Amateurspieler in den unteren Ligen der Regio League damit abgefunden haben, dass es in dieser Spielzeit zu keinem Face-off mehr kommt, verdichten sich nun die Zeichen, dass auch die Meisterschaft für die beiden Aargauer Erstligisten nicht mehr weitergeht.

Der Geruch von verschwitzten Ausrüstungen, die Party nach einem Sieg in der Garderobe, der Klang von Kufen, die durch frisch gemachtes Eis gleiten – was für Hockeyspieler jahrelang im Januar zum Alltag gehörte, bleibt nun den meisten aufgrund der Pandemie verwehrt.

Für Raphael Zahner, Trainer der Red Lions Reinach, ist die Angelegenheit klar. Unter den aktuellen Umständen werden sich die Red Lions für einen Abbruch aussprechen: «Für uns macht das so keinen Sinn. Wir leben in finanzieller Hinsicht von den Zuschauern. Ausserdem habe ich schon von verschiedenen Vereinen gehört, dass sie gar kein Eis mehr zur Verfügung haben, weil die Felder aus Kostengründen abgetaut wurden. Das macht einen Restart auch aus sportlicher Sicht kompliziert.»

Bei den Red Lions Reinach rechnet keiner mehr damit, dass die Meisterschaft fortgeführt wird: «Unsere Jungs trainieren derzeit individuell, aber es gibt keine Forderungen meinerseits. Es ist gerade auch eine ganz schwierige Sache mit der Motivation, denn wir haben kein Ziel vor Augen», sagt Zahner.

Bewahrheitet sich seine Vermutung bezüglich Restart, wird er seine letzte Saison in Reinach ohne ein richtiges Abschiedsspiel beenden müssen. Ein bitteres Ende, wenn man bedenkt, was der Coach mit den Red Lions in kurzer Zeit erreicht hat: «Wenn es so kommt, dann ist es eben so. Jammern ist nicht angebracht. Natürlich wäre es schade, aber ich lebe nicht vom Eishockey und es gibt derzeit deutlich schlimmere Schicksale. Deshalb möchte ich mich nicht beklagen.»

Immerhin kann der Trainer nun die Zeit nützen, um seinem Nachfolger die Zügel zu übergeben. Der 34-jährige Red-Lions-Spieler Michael Niederöst wird seine aktive Karriere beenden und die Mannschaft ab kommender Saison als Headcoach übernehmen.

Argovia Stars wollen die Saison fortsetzen

In Aarau schimmert dagegen noch ein Funken Hoffnung. Zumindest bei Coach Roger Gerber und den Argovia Stars. «Wir haben uns noch nicht damit abgefunden, dass die Saison jetzt schon zu Ende ist. Ich spüre, dass meine Jungs noch heiss sind und unbedingt spielen wollen. Wir werden deshalb klar für eine Fortsetzung der Saison plädieren.»